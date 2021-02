Według analityków Samaru, mimo wciąż nieustąpującej pandemii koronawirusa, to był najlepszy styczeń (choć nie miesiąc) w historii tej klasy samochodów w Polsce.

Jak ocenili, spadek sprzedaży w porównaniu z grudniem ubiegłego roku stosunkowo łatwo wytłumaczyć. "Podobnie jak w przypadku całego rynku samochodów osobowych, tradycyjnie już styczniowy popyt na samochody jest relatywnie niewielki, szczególnie w porównaniu z ostatnim kwartałem poprzedniego roku. Wiąże się to z mniejszą na początku roku aktywnością klientów instytucjonalnych, a tacy głównie dziś kupują samochody z wyższej półki (89,1 proc. udziału w strukturze zakupów w styczniu)" - podali.

Dodali, że słabszy rezultat osiągnięty w pierwszym miesiącu nowego roku jest również pochodną wejścia w życie z początkiem 2021 roku nowej normy Euro 6d ISC FCM, zobowiązującej producentów do wyposażania pojazdów w urządzenia monitorujące zużycie paliwa lub energii elektrycznej. Auta, które nie są w nie wyposażone, nie mogą być, co do zasady, rejestrowane.

Grudzień był zatem ostatnim miesiącem na sprzedaż aut niesprzedawalnych w 2021 roku, co napędziło wówczas rejestracje, w tym również samorejestracje dealerów, a jednocześnie niekorzystnie odbiło się na styczniowej sprzedaży - wyjaśnili.

BMW, Mercedes i Audi na podium

Samar podał, że liderem w pierwszym miesiącu nowego roku zostało BMW, które wyprzedziło Mercedesa, zwycięzcę ubiegłorocznego rankingu. Koncern z Monachium może pochwalić się 1 809 zarejestrowanymi w styczniu autami, co jest wynikiem aż o 30,61 proc. większym niż w styczniu roku 2020. Najczęściej rejestrowane w styczniu modele w gamie bawarskiego koncernu to: seria 3 (361 sztuk), „jedynka” (321 sztuk) oraz model X3 (248 egzemplarzy).

Wiceliderem rynku został Mercedes. W krajowych wydziałach komunikacji zostało zarejestrowanych 1 566 samochodów tej marki, o 2,67 proc. mniej w zestawieniu rok do roku. W gamie producenta zwycięska okazała się klasa GLE (209 sztuk), przed Mercedesem E (187 egz.) oraz GLA (172 sztuki).

Brąz wśród marek klasy premium przypadł Audi. Producent z Ingolstadt zarejestrował 1 219 aut osobowych. To rezultat o 9,90 proc. mniejszy w porównaniu z sytuacją ze stycznia 2020 roku. Spośród modeli z czterema pierścieniami na grillu, w styczniu br. najlepiej sprzedawał się model Q5 (240 sztuk). Drugi model to A4 z 193 rejestracjami, a trzecie miejsce należy do A3 (182 egz.).

Poza podium znalazło się Volvo, które pierwszym miesiącu 2021 osiągnęło wynik 667 aut tej marki, o 4,85 proc. mniej niż w styczniu ubiegłego roku. Piąty Lexus z wynikiem sprzedane 602 samochody, o 42,32 proc. więcej (rdr). Tesla wpadła na miejsce 10 z wynikiem 13 zarejestrowanych aut w styczniu - czytamy.