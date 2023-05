Reklama

175 tys. pojazdów Ford Bronco musi zostać zwróconych z powodu problemów z pasami bezpieczeństwa. Klienci, którzy zakupili już te modele, mogą zgłosić się do dilera, który bezpłatnie naprawi usterkę.

Nie tylko pasy

Z kolei w ponad 98 tys. Jeepów Cherokee wykryto problemy z kolumną kierownicy. Podobnie jak w przypadku Fordów Bronco problem może zostać rozwiązany przez dilera.

Mercedes-Benz wycofuje z użytkowania 7558 swoich pojazdów wyprodukowanych w 2022 i 2023 r., ponieważ nieprawidłowo działa część oprogramowania elektronicznego w takich modelach jak Mercedes-Benz EQS450, EQS580 i S580E oraz Mercedes-Maybach S580 i S680. Również w tym przypadku, jeśli pojazdy zostały już zakupione, ich oprogramowanie zostanie bezpłatnie zaktualizowane.

Problemy z hamulcami

Nissan z kolei wycofuje 758 swoich pojazdów elektrycznych z serii Leaf z 2023 r. z powodu wady produkcyjnej, która mogła spowodować dziurę w przewodzie hamulcowym i wyciek płynu hamulcowego, zwiększając ryzyko wypadku.

Ponad 2600 fotelików dziecięcych marki Baby Trend zostało wycofanych ze sprzedaży z powodu problemów z pasami bezpieczeństwa, tak samo jak ponad 1500 wciągarek marki Fox Factory zainstalowanych na pickupach z powodu możliwej korozji pilotów bezprzewodowych, przy pomocy których są one obsługiwane. Fox Factory przekaże swoim klientom instrukcję, zgodnie z którą mają postępować, aby naprawić usterkę samodzielnie. Jeśli się to nie uda, powinni zgłosić się do centrum obsługi klienta, by otrzymać nowy pilot bez opłaty.

NHTSA został utworzony w 1970 r., aby pomóc zmniejszyć liczbę zgonów, obrażeń i strat materialnych wynikających z wypadków pojazdów silnikowych w USA. Organ realizuje programy związane z poziomem bezpieczeństwa pojazdów i ich wyposażenia, w tym regularnie podając dane dotyczące konieczności zwrotu pojazdów, które nie spełniają koniecznych warunków pod tym względem, a które - po naprawach - zwykle powracają do klientów.

