Mediana ceny samochodów używanych oferowanych w maju wzrosła o 1 000 zł m/m do 29 900 zł, zaś ich liczba spadła o 8 498 pojazdów do 207 348, wynika z raportu AAA Auto

Reklama

Mediana ceny samochodów używanych oferowanych w maju wzrosła o 1 000 zł m/m do 29 900 zł, zaś ich liczba spadła o 8 498 pojazdów do 207 348, wynika z raportu AAA Auto opartego na analizie danych dotyczących sprzedaży aut używanych w komisach, na stronach internetowych oraz u dealerów samochodów używanych.

"Ceny gazu, prądu, paliw czy podstawowych artykułów spożywczych z miesiąca na miesiąc rosną. Tymczasem wśród samochodów używanych coraz częściej można znaleźć takie auta, które nie poddają się temu trendowi lub nawet potaniały. Jako największy dealer w regionie tendencję tę widzimy na wszystkich rynkach, na których działamy. Kolejna dobra wiadomość to napływ młodych samochodów do obrotu, co daje nadzieję na dalsze pozytywne zmiany na rynku. Już teraz mediana wieku używanych aut na rynku spadła do 12 lat oraz zmniejszył się ich przebieg" - powiedziała dyrektor generalna i prezes Aures Holdings - operatora międzynarodowej sieci autocentrów AAA Auto - Karolina Topolova, cytowana w komunikacie.

Reklama

Mediana ceny samochodu używanego w maju 2023 r: 29 900 zł.

Mediana przebiegu w maju 2023 r: 181 900 km.

Mediana rocznika produkcji w maju 2023 r: 12,1 lat.

Najwięcej aut z silnikami diesla

Oferty sprzedaży najczęściej prezentowały samochody z silnikami diesla - 99 989, przed autami z silnikami benzynowymi - 89 122. W następnej kolejności znalazły się auta napędzane LPG (13 175), hybrydowe (3 754) oraz elektryczne (1 236).

Najpopularniejszym modelem oferowanym na sprzedaż na rynku wtórnym w maju 2023 roku był Opel Astra - 5 831 ofert samochodów, na drugim miejscu znalazło się Audi A4 - 4 641 ofert, a na trzecim Volkswagen Golf - 4 510 ofert.

Grupa AAA Auto jest częścią Aures Holdings, należącej do brytyjsko-polskiego funduszu inwestycyjnego Abris Capital Partners. W Polsce grupa funkcjonuje jako Autocentrum AAA Auto Sp. z o.o. Spółka posiada 63 oddziały, w tym 14 w Polsce. AAA Auto sprzedało w Polsce ok. 20 tys. aut używanych w 2022 r.

(ISBnews)