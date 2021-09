"Z posiadanych przez Urząd KNF informacji wynika, że banki nie wprowadziły do oferty kredytu z opcją zwolnienia ze zobowiązania wobec banku w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości, czyli kredytów z opcją +klucz za dług+" – napisano w odpowiedzi Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego na pytania PAP.

O kredytach hipotecznych z opcją "klucz za dług" mówi znowelizowana Rekomendacja S wydana przez KNF w grudniu 2019 r. Ona także wprowadziła wymóg wprowadzenia przez banki kredytów hipotecznych o stałej lub częściowo stałej stopie procentowej. Zgodnie z Rekomendacją, na spełnienie wymagań banki miały czas do 30 czerwca 2021 r.

"Urząd KNF pozyskał z banków informacje dotyczące tego, czy i jakie zmiany wprowadziły one w swojej ofercie w kontekście wydanej przez KNF aktualizacji Rekomendacji S. Odpowiedź w kwestii stałej stopy procentowej była pozytywna – banki wprowadziły do swojej oferty takie rozwiązanie (oferowane na pięć lat, niektóre banki do siedmiu lat)" – napisano w odpowiedzi UKNF na pytania PAP.

KNF zastrzegł, że o ile wprowadzenie przez banki do oferty kredytów ze stałą stopą procentową było wymagane przez nowelizację Rekomendacji S, to już kredyt z opcją "klucz za dług" nie był obowiązkowy.

"Wymogi zawarte w Rekomendacji dotyczą sytuacji, w której w przypadku zaoferowania tego typu produktu banki musiałyby przestrzegać odpowiednich wymogów ostrożnościowych, określonych w Rekomendacji" – stwierdzono w odpowiedzi KNF.

Rozwiązanie "klucz za dług" – jak wynika z Rekomendacji S – miałoby być opcją przy zawieraniu kredytu hipotecznego, dzięki której kredytobiorca mógłby zostać zwolniony ze zobowiązań w stosunku do banku "z tytułu ekspozycji kredytowej zabezpieczonej hipotecznie na nieruchomości mieszkalnej w przypadku przeniesienia przez kredytobiorcę na bank własności do kredytowanej nieruchomości".