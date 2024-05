Nabywcy znad Wisły uplasowali się na 9. pozycji wśród zagranicznych inwestorów, z udziałem w rynku na poziomie 3,72 proc. - informuje środowy "Puls Biznesu".

"Polacy chcą dywersyfikować geograficznie majątek, co wynika z różnorodnych motywacji. Doświadczenia z pandemii, pojawienie się modelu pracy hybrydowej i agresja na Ukrainę w 2022 r. skłaniają wielu do traktowania apartamentu lub domu na Costa del Sol nie tylko jako wakacyjnej lokalizacji, ale coraz częściej także nowego, stałego miejsca do życia" – mówi cytowana przez "PB" Agnieszka Kostrzewa, założycielka Agnes Inversiones, polskiego biura nieruchomości na Costa del Sol.

Reklama

Z danych Agnes Inversiones wynika, że w I kw. 2024 r. aż 75 proc. transakcji zawartych przez Polaków dotyczyło nieruchomości z rynku pierwotnego. Przedmiotem 65 proc. umów były apartamenty o powierzchni 100-250 m kw. Pozostałe 35 proc. dotyczyło domów wolnostojących od 250 do 600 m kw. Ceny apartamentów wynosiły od 450 tys. EUR do 1,9 mln EUR, a za domy płacono 1,5-5 mln EUR - podał dziennik. (PAP)