Jak wygląda rynek mieszkaniowy w stolicy?

Na podstawie raportu „Rynek mieszkaniowy w Warszawie – II kw. 2020”, przygotowanego przez ekspertów portalu RynekPierwotny.pl, podobnie jak w poprzednim kwartale, liczba realizowanych inwestycji deweloperskich w stolicy wynosiła 329. Nie oznacza to jednak, że na mapie Warszawy brakowało istotnych zmian.

Obecnie najwięcej projektów powstaje na terenie Białołęki oraz Mokotowa. Najmniejszą ofertę nowych inwestycji znaleźć można z kolei w Wesołej, na Rembertowie, Żoliborzu oraz Ochocie. Jeśli zaś chodzi o ogólną liczbę dostępnych mieszkań na terenie całej Warszawy, to odnotowano kwartalny wzrost podaży z 12 010 lokali (na koniec I kw. 2020 roku) do 12 711 lokali (na koniec II kw. 2020 roku).

Oferta warszawskich deweloperów jest bardzo zróżnicowana. Świadczyć o tym mogą m.in. średnie ceny mieszkań. W II kwartale 2020 roku najtańsze lokum można było kupić na Rembertowie za średnio ponad 350 000 zł, a najdroższe w dzielnicy Śródmieście, w której średnia cena mieszkania oscylowała wokół 1 330 500 zł. Dysproporcje dotyczyły również przeciętnej powierzchni nowych lokali. Pod koniec czerwca najmniejszy średni metraż odnotowano na terenie Rembertowa oraz Pragi-Północ - 47 mkw., a największy na Wilanowie - 99 mkw.

Ile kosztuje warszawskie „M”?

Wiele osób planujących zakup mieszkania liczyło, że lockdown wpłynie na obniżenie cen metrażu. Niestety w omawianym kwartale nie były widoczne znaczące spadki. Dzielnicami, w których najbardziej spadła średnia cena 1 mkw. były Włochy (-2,5 proc.) oraz Praga-Południe (-1,7%).

Największe kwartalne podwyżki cen metrażu, odnotowano z kolei na Wawrze, gdzie średnia cena mkw. wzrosła aż o 11,2 proc. Lokale podrożały również m.in. na Pradze-Północ (o 10,8 proc.) oraz na Woli (4,3 proc.). Pod koniec II kwartału br. średnia cena 1 mkw. w stolicy wyniosła 10 343 zł. Co ciekawe w tym samym czasie w 2019 roku wynosiła ona 9 558 zł/mkw.

W której dzielnicy najtaniej kupić mieszkanie w Warszawie?

Zdominowany przez zabudowę jednorodzinną Wawer staje się ciekawą alternatywą dla Białołęki. To między innymi w tej peryferyjnej dzielnicy swoje przyszłe lokum mogą znaleźć mniej zamożni nabywcy. Obecnie zakup nowego mieszkania za mniej niż 7500 zł/mkw. jest osiągalny tylko w Wesołej (7174 zł/mkw.). Do innych “tańszych” dzielnic należą: Białołęka (7610 zł/mkw.), Rembertów (7681 zł/mkw.) oraz wspomniany wcześniej Wawer (7840 zł/mkw.).

Zaskoczenia nie wzbudzają „najdroższe” warszawskie dzielnice jak Śródmieście, Wola, Ochota, Mokotów, Praga-Północ i Żoliborz. W tych częściach Warszawy, średnia cena za 1 mkw. nowego lokalu wynosi ponad 12 000 zł, co wiąże się m.in. z bardzo dobrym skomunikowaniem nowo powstających inwestycji z centrum, bogatym zapleczem handlowo-usługowym, edukacyjnym oraz obszarami biurowo-biznesowymi.

Najchętniej wybierane metraże

Niezmiennie w większości dzielnic największą popularnością kupujących cieszą się mieszkania dwu- i trzypokojowe o metrażu od 40 do 60 mkw. Osoby zainteresowane kawalerkami, nie będą miały jednak powodów do narzekania, ponieważ największa oferta mieszkań jednopokojowych znajduje się obecnie na Woli, Pradze-Południe oraz Mokotowie. Warto odnotować, że małe lokale nie cieszą się zbyt dużą popularnością na obrzeżach Warszawy, co spowodowane jest niższymi cenami 1 mkw., które zachęcają nabywców do inwestycji w mieszkania o większej powierzchni.

Informacja prasowa przygotowana na podstawie raportu eksperckiego “Rynek mieszkaniowy w Warszawie — II kw. 2020 r.” udostępnionego przez analityków portalu RynekPierwotny.pl.

