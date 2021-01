"Kryzys wywołany epidemią COVID-19 cechuje się tym, że bardzo wiele przedsiębiorstw stanęło wobec egzystencjonalnego zagrożenia, ale dzięki rządowym programom tarcz antykryzysowych, finansowych i branżowych udało nam się uratować już ponad 5 milionów miejsc pracy dla Polaków" - napisał w piątek premier Mateusz Morawiecki na Facebooku.

"Szybkiemu powrotowi na ścieżkę wzrostu służy zaprezentowana dziś kolejna odsłona programu wsparcia finansowego dla mikro i małych przedsiębiorstw o szacowanej wartości od 2,5 do 3 miliardów złotych" - czytamy we wpisie.

Dołączona infografika informuje, że nowy program wsparcia, kolejne 2.5 miliarda złotych, obejmie 48 branż (według kodów Polskiej Klasyfikacji Działalności), a "tarcza branżowa" zostanie rozszerzona o kolejne firmy. Udzielona w ramach tego programu pomoc finansowa ma być bezzwrotna.

Grafika informuje również o możliwości uzyskania pomocy do 5000 zł dla mikro i małych firm. Warunkami otrzymania wsparcia jest udokumentowany 40 proc. niższy przychód, minąć muszą również 3 miesiące działalności od udzielenia firmie poprzedniego wsparcia.

Premier dodał, że rozumie "irytację i rozgoryczenie", podkreślił, że "musimy działać odpowiedzialnie, dlatego otwieramy gospodarkę stopniowo".

"Mam nadzieję, że wkrótce dane epidemiczne pozwolą na odmrożenie kolejnych branż. Do tego czasu proszę wszystkich o odpowiedzialność i solidarność oraz maksymalne wykorzystanie rządowych programów pomocowych" - zaapelował Morawiecki.

We wpisie zamieszczony został również link do portalu praca.gov.pl, gdzie przedsiębiorstwa mogą składać do PUPów (Powiatowe Urzędy Pracy) wnioski o wsparcie finansowe.