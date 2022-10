W przypadku osób młodych Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej postanowiło zrezygnować z dalszego utrzymywania adresowanych wyłącznie do nich instrumentów aktywizacji, aby urzędy pracy mogły stosować jak najszerszy wachlarz form pomocy. Resort zaproponował wprowadzenie regulacji wypełniających zalecenia Rady UE z 30 października 2020 r. „Pomost do zatrudnienia - wzmocnienie gwarancji dla młodzieży”. I tak projekt nowej ustawy m.in. przewiduje, że co najmniej jeden z pracowników PUP zajmujący stanowisko doradcy ds. zatrudnienia będzie pełnił funkcję doradcy ds. osób młodych, a jego zadaniem będzie przygotowanie dla nich indywidualnego planu działania (IPD). O ile bowiem nowe przepisy zakładają co do zasady odejście od obowiązku tworzenia go dla każdej rejestrującej się w urzędzie pracy osoby, o tyle ten wymóg będzie zachowany w odniesieniu do osób poniżej 30. roku życia. Z kolei sporządzenie IPD będzie poprzedzone oceną umiejętności cyfrowych takiej osoby.