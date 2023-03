GUS poinformował w czwartek, że w lutym liczba bezrobotnych zarejestrowanych w urzędach pracy wyniosła 864,8 tys.

"To o 7 tys. więcej niż w styczniu oraz o 57 tys. mniej niż rok temu" - wskazał analityk z zespołu makroekonomii PIE. Zwrócił uwagę, że liczba osób długotrwale bezrobotnych pozostaje umiarkowana. "W lutym spadła z 425 do 421 tys. osób. To jednak o 17 proc. mniej niż przed rokiem. W najbliższych miesiącach spodziewamy się niewielkiego wzrostu stopy bezrobocia spowodowanego spowolnieniem gospodarczym" - podał Sułkowski.

Jak zauważył, chociaż gospodarka skurczy się w I kwartale, to liczba zwolnień grupowych pozostaje niewielka. "GUS wskazuje, że w lutym zwolnienia dotknęły 14,6 tys. osób – to spadek o 6 tys. względem ubiegłego roku. Również liczba firm, która zadeklarowała zwolnienia grupowe, była mniejsza niż rok temu" - podkreślił analityk.

Stwierdził, że spowolnienie gospodarcze skutkuje wstrzymywaniem rekrutacji na stanowiska wymagające mniejszych kwalifikacji. "W najbliższych miesiącach tacy pracownicy mogą mieć trudności w znalezieniu nowej pracy, co dodatkowo ograniczy szanse na podwyżki wynagrodzenia" - ocenił Sułkowski. Dodał, że wstrzymanie rekrutacji w mniejszym stopniu dotyka rynek specjalistów. Powołał się przy tym na dane Grant Thornton, według których nieznacznie zwiększa się liczba ofert pracy publikowana na portalach internetowych.