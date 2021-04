"Doceniamy strategiczne znaczenie Europejskiej Polityki Sąsiedztwa. Jej wschodni wymiar czyli Partnerstwo Wschodnie pozostaje nieodmiennie jednym z filarów i priorytetowych kierunków polskiej polityki wschodniej" – powiedział cytowany w czwartkowym komunikacie resortu minister Rau w czasie spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego.

Dodał że "dla Polski, podobnie jak dla państw Grupy Wyszehradzkiej, utrzymanie Partnerstwa Wschodniego na liście priorytetów UE miało zawsze duże znaczenie z uwagi na jego stabilizacyjną rolę oraz promocję postępu gospodarczego w Europie Wschodniej". "Razem inwestujemy w rozwój, bezpieczeństwo i stabilność w regionie" – powiedział.

Spotkanie - poinformowało MSZ - odbyło się w ramach polskiego przewodnictwa w V4 i było elementem przygotowań do szczytu Partnerstwa Wschodniego, zaplanowanego na październik 2021 r. w Brukseli.

Na zaproszenie szefa polskiej dyplomacji w spotkaniu uczestniczyli również ministrowie spraw zagranicznych Portugalii, Finlandii i Szwecji, komisarz UE ds. sąsiedztwa i rozszerzenia Olivér Várhelyi oraz sekretarz generalny Europejskiej Służby Działań Zewnętrznych Stefano Sannino.

Jak podało MSZ, ministrowie podkreślili rolę i szczególne zaangażowanie państw V4 w politykę Partnerstwa Wschodniego oraz omówili przygotowania do szczytu PW w Brukseli. Rozmówcy uznali Partnerstwo Wschodnie za jedną z najbardziej udanych inicjatyw polityki zagranicznej UE, które przyniosło pozytywne zmiany w regionie i ma nadal znaczący potencjał transformacyjny w zakresie rozwoju gospodarczego, społecznego i regionalnego – zrelacjonowało MSZ.

"W naszym długoterminowym i strategicznym interesie leży jak najbliższa integracja krajów PW z Unią Europejską, połączona z dalszą demokratyzacją i modernizacją krajów regionu. Szczególnego znaczenia cele te nabierają w kontekście coraz bardziej agresywnej polityki rosyjskiej w tej części kontynentu" – powiedział Rau.

"Musimy nadać Partnerstwu ambitną wizję polityczną, która zawierać będzie konkretne cele do osiągnięcia w najbliższej i dalszej przyszłości. Zaś deklaracja Szczytu powinna odzwierciedlać różne aspiracje partnerów i oferować krajom stowarzyszonym perspektywę europejską, zgodnie z ich indywidualnymi wyborami" – dodał.

Ministrowie zwrócili uwagę na znaczenie wsparcia dla krajów PW w walce z pandemią i rolę współpracy gospodarczej.

Jednym z wątków były kwestie bezpieczeństwa. "To nie przypadek, że właśnie teraz zaczynamy dyskusję o bezpieczeństwie w ramach Partnerstwa Wschodniego. Związane z tym wyzwania w Europie stale rosną. Uważamy, że debaty o bezpieczeństwie UE nie da się oddzielić od tego, co dzieje się u boku jej granic – na wschodzie i na południu. Jeśli chodzi o sąsiedztwo wschodnie, musimy przyznać, że sytuacja jest bardzo trudna. Wiele konfliktów pozostaje nierozwiązanych, a pojawiły się i nowe źródła napięć. Niemal we wszystkich przypadkach mamy do czynienia z Rosją" – powiedział Rau.

Ministrowie V4 przyjęli oświadczenie w sprawie przyszłości Partnerstwa Wschodniego, w którym podkreślili, że polityka UE wobec wschodnich partnerów "musi być wiarygodna, dynamiczna i atrakcyjna; powinna odzwierciedlać wspólne wartości, stanowiące fundament Partnerstwa Wschodniego" – przekazało MSZ. Ministrowie zadeklarowali wolę utrzymania wsparcia i dalszego rozwoju Partnerstwa Wschodniego po 2020 roku.

Spotkania ministrów spraw zagranicznych Grupy Wyszehradzkiej i Partnerstwa Wschodniego odbywają się w ramach każdego przewodnictwa Polski w tym formacie, którego 30-lecie przypada w bieżącym roku.(PAP)

autor: Jakub Borowski

brw/ mok/