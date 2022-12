Reklama

Jak poinformowało KHNP, wraz z KEPCO podpisało memorandum „Nuclear Power Plant Financing Team Korea” z koreańskimi rządowymi instytucjami finansowymi: Korea Development Bank, Export-Import Bank of Korea i Korea Trade Insurance Corporation, oraz z bankami komercyjnymi: Industrial Bank of Korea, Kookmin Bank, Shinhan Bank, Woori Bank, Nonghyup Bank i Hana Bank. Celem jest wzmocnienie współpracy w zakresie wspólnego finansowania zagranicznych projektów jądrowych.



Koreańskie instytucje finansowe stworzą podstawy współpracy

W ramach porozumienia KHNP i KEPCO zobowiązały się do dostarczania niezbędnych informacji finansowych i biznesowych związanych z rozwijanymi za granicą projektami jądrowymi. Jednocześnie koreańskie instytucje finansowe stworzą podstawy współpracy przy planowanych projektach eksportu technologii jądrowych oraz wsparcia finansowego poprzez udział w zagranicznych projektach jądrowych.

Według prezesa KHNP Joo-ho Whanga porozumienie zainicjowane przez Nuclear Energy Exports Strategy Committee działający w ramach Ministerstwa Handlu, Przemysłu i Energii Korei będzie okazją dla rządowych instytucji finansowych i banków komercyjnych do stworzenia sieci współpracy, która poprawi finansową konkurencyjność zagranicznych projektów elektrowni jądrowych bazujących na koreańskiej technologii.

Jak podkreśliło KHNP, skomplikowany proces budowy oraz wysokie, idące w miliardy dolarów koszty budowy elektrowni jądrowych sprawiają, że eksport takiej technologii wymaga dobrze zorganizowanej struktury finansowania. Dlatego udział koreańskich rządowych instytucji finansowych i banków komercyjnych, które opracowują strategie finansowania, jest kluczowy przy planowaniu eksportu technologii jądrowej - oceniła firma.

Rządowe instytucje i banki komercyjne zapewnią instrumenty

Według KHNP na mocy porozumienia rządowe instytucje finansowe i banki komercyjne zapewnią instrumenty pozwalające na aktywny udział w finansowaniu projektów jądrowych, a także w znacznym stopniu przyczynią się do poprawy konkurencyjności KHNP i KEPCO w zakresie eksportu elektrowni jądrowych. Jak dodano, KHNP i KEPCO intensywnie pracują nad szerzeniem wiedzy o projektach jądrowych i stworzeniem platformy ich finansowania.

Należący do KEPCO KHNP jest operatorem koreańskich elektrowni jądrowych i dostawcą technologii do zagranicznych obiektów. KHNP wybudowało elektrownię Barakah w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, złożyło ofertę w przetargu na budowę nowego bloku w elektrowni Dukovany w Czechach, a w Polsce - we współpracy z PGE i ZE PAK - planuje zbudować elektrownię jądrową w Pątnowie.

Korea Development Bank to rządowy bank rozwojowy założony w 1954 r. w celu finansowania dużych projektów przemysłowych. Export-Import Bank of Korea (K-EXIM) to rządowa agencja kredytów eksportowych (ECA) zapewniająca pożyczki i gwarancje dla wsparcia zagranicznej działalności koreańskich firm. Korea Trade Insurance Corporation (K-SURE) to ECA oferującą ubezpieczenia inwestycji handlowych.