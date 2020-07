Premier podczas spotkania z tucholskimi samorządowcami podawał przykład firmy JK z Bysławia, którą wcześniej odwiedził, a która już odbudowała portfel dostaw i będzie wysyłać produkowane przez siebie kontenery na odpady nawet do Afryki.

Według premiera, kiedy inni mają większe problemy od nas - mimo, że współczuje partnerom z Europy, głównie krajów południa - to jest to dla nas czas ofensywy, czas ekspansji i dla nas to wielka szansa.

"Najbliższych parę lat, to wielka szansa wejścia w te miejsca w łańcuchu produkcji, łańcuchu dostaw, które wcześniej mieli Chińczycy czy inne kraje Dalekiego Wschodu" - ocenił szef rządu.

Zaznaczył, że o przyciąganiu inwestycji do Polski rozmawiali prezydenci Polski Andrzej Duda i USA Donald Trump podczas niedawnej wizyty.

"Każda dodatkowa inwestycja w Polsce to nowe miejsca pracy, wysoko zarabiające miejsca pracy i niech to się rozstrzygnie w najbliższych miesiącach na naszą korzyść" - powiedział.

W Polsce epidemia przygasiła szybki rozwój gospodarczy, "ale mam dobre wiadomości" - zapewnił szef rządu. Według danych z konsumpcji, eksportu i inwestycji dynamika rozwoju gospodarczego rośnie z tygodnia na tydzień - podkreślił.

"Już w czerwcu lepsze okazują się wyniki budżetowe, dynamika konsumpcji, poziom bezrobocia jest niższy niż ekonomiści przewidywali jeszcze dwa miesiące temu" - mówił. Blisko 200 tys. miejsc pracy zostało zachowanych w woj. kujawsko-pomorskim - podał premier.

Poinformował też, że do powiatu tucholskiego trafią środki - kilkanaście milionów złotych na fundusz dróg samorządowych i blisko 10 mln zł na bon inwestycyjny. Przypomniał, że może to być wkład własny do innych projektów, wydatek na drogi, chodniki, bezpieczniejsze przejścia dla pieszych, oświetlenie, szkoły, szpitale, ale też współfinansowanie większych inwestycji.

Podkreślał, by pilnować, aby te środki były przeznaczane z pożytkiem dla mieszkańców, ale też dla lokalnych przedsiębiorców.

Premier zaznaczył, że cieszą go wielkie inwestycje - jak budowana przez woj. kujawsko pomorskie trasa S5, ale też cieszy się z tysięcy małych inwestycji, bo to one pobudzają i tworzą dobre warunki dla przedsiębiorców.

Morawiecki tłumaczył, że obrona miejsc pracy i tak niskie bezrobocie możliwe jest dzięki współdziałaniu oraz dobrej współpracy, zgodzie i konsensusowi politycznemu.

Również tarcza samorządowa, którą przekazuję - mówił do tucholskich samorządowców - była możliwa dlatego, że działaliśmy szybko i we współpracy z prezydentem Andrzejem Dudą.

"Wskazuję na ten element zgody politycznej jako ważny dla rozwoju kraju, województw i powiatów" - mówił. Współpraca z prezydentem Dudą spowodowała, że kasandryczne przepowiednie związane z pandemią i dotyczące bezrobocia się nie sprawdziły - zaznaczył.

Premier podziękował samorządowcom za podtrzymywanie pamięci o Polakach rozstrzelanych przez Niemców w podtucholskim Rudzkim Moście na początku wojny - jesienią 1939 roku.