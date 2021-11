W środę rano Żaryn poinformował na Twitterze, że we wtorek w nocy polscy żołnierze zauważyli trzy umundurowane osoby z bronią długą, które - po próbie nawiązania kontaktu - przeładowały broń i oddaliły się w kierunku Białorusi.

Reklama

Żaryn pytany przez PAP o tę sytuację, podkreślił, że przekroczenie granicy polsko-białoruskiej przez osoby umundurowane i uzbrojone w broń długą to sytuacja, która - choć wpisuje się w cały szereg incydentów granicznych organizowanych przez stronę białoruską - jest traktowana przez stronę polską jako "nowy etap eskalowania napięcia na granicy" przez Białorusinów.

"Jest to pierwszy, tak groźny incydent ze strony białoruskiej, ale mamy świadomość, że takie lub podobne incydenty będą miały miejsce w przyszłości. Nasza reakcja musi być twarda, jednoznaczna, ale jednocześnie nie możemy doprowadzić do eskalowania tak niebezpiecznych sytuacji na granicy. Wiele na to wskazuje, że strona białoruska właśnie na to liczy, na naszą ofensywną reakcję, po to, żeby wykorzystywać to później do działań propagandowych - powiedział Żaryn.

W tym kontekście nawiązał do zapowiadanej przez rząd budowy zapory na granicy z Białorusią. Podkreślił, że podpisanie stosownej ustawy przez prezydenta Andrzeja Dudę to "w formalnej części działań rządu sytuacja przełomowa".

"Podpis prezydenta pod ustawą oznacza, że przygotowania do budowy nowej zapory granicznej mnogą ruszać pełną parą. Budowa zapory to kwestia priorytetowa dla naszego państwa. Na pewno wszystkie instytucje zaangażowane w jej powstanie będą prowadziły działania na tyle szybko, na ile to możliwe" - zapewnił.

MSZ poinformowało w środę, że wiceminister Piotr Wawrzyk przekazał stronie białoruskiej stanowczy protest wobec naruszenia polskiej granicy państwowej, podkreślając, że działania podejmowane w ostatnich tygodniach przez władze Białorusi noszą coraz bardziej wyraźne znamiona celowej eskalacji.

St. chor. sztab. Ewelina Szczepańska z sekcji prasowej Straży Granicznej przekazał, że Komendant Główny Straży Granicznej wysłał do swojego odpowiednika na Białorusi pismo z prośbą o wyjaśnienie sytuacji.

MSZ wezwało też chargé d’affaires Republiki Białorusi Aleksandra Czesnowskiego. Rozmowa z wiceministrem Wawrzykiem dotyczyła właśnie wtargnięcia na terytorium Polski z terenu Białorusi niezidentyfikowanych, umundurowanych osób, uzbrojonych w broń długą.

Ustawa o budowie zabezpieczenia granicy państwowej opublikowana została w środę w Dzienniku Ustaw. Prezydent podpisał tę ustawę we wtorek wieczorem. Ustawa zakłada, że na polskiej granicy stanowiącej granicę zewnętrzną UE powstanie bariera zabezpieczająca przed nielegalną migracją. Zapora ma kosztować łącznie 1 mld 615 mln zł.

Od wiosny gwałtownie wzrosła liczba prób nielegalnego przekroczenia granicy Białorusi z Litwą, Łotwą i Polską przez migrantów z krajów Bliskiego Wschodu, Afryki i innych regionów.

UE i państwa członkowskie uważają, że to efekt celowych działań Białorusi w odpowiedzi na sankcje. Od początku roku Straż Graniczna zanotowała prawie 30 tys. prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 2 września w związku z presją migracyjną w 183 miejscowościach woj. podlaskiego i lubelskiego przylegających do granicy z Białorusią obowiązuje stan wyjątkowy.