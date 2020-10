Od początku pandemii, która pojawiła się w Chinach w grudniu 2019 roku, zakażonych koronawirusem zostało na świecie ponad 34,73 miliona ludzi. Infekcje odnotowano w ponad 210 krajach. 1 029 403 ludzi zmarło- podaje Reuters.

Najwięcej zgonów odnotowano w Stanach Zjednoczonych 208 788 na 7 359 089 osób zainfekowanych, Brazylii 145 388 zgonów na4 880 523 przypadków infekcji i w Indiach 100 842 zgonów na 6 473 544 przypadków infekcji.

Rosja: Dobowy przyrost zakażeń przekroczył 10 tysięcy, wrócił do poziomu z maja

W ciągu minionej doby wykryto w Rosji 10 499 zakażeń koronawirusem - najwięcej od 15 maja - poinformował w niedzielę sztab rządowy. Bilans zakażeń wzrósł tym samym do 1 215 001. Zmarło 107 osób, liczba zgonów od początku pandemii wynosi teraz 21 358.

Ogółem w Rosji w ciągu tygodnia liczba potwierdzonych zakażeń wzrosła o ponad 63,5 tys. To również oznacza, że wskaźniki wracają do poziomu z połowy maja, gdy w ciągu jednego tygodnia przybyło ponad 72 tys. zakażeń.

W Moskwie wykryto od soboty 3327 nowych infekcji. Dobowy przyrost zakażeń po raz pierwszy od 23 maja przekroczył 3 tys. Mer stolicy Siergiej Sobianin powiedział w telewizji państwowej Rossija 1, że liczba osób hospitalizowanych przybliża się do tysiąca w ciągu doby. U wielu z nich przebieg choroby jest ciężki.

Jednocześnie Sobianin ocenił, że sytuacja związana z przyrostem zakażeń w Moskwie "nieco się ustabilizowała". Na razie władze nie planują szerzej zakrojonego przystosowywania szpitali miejskich do leczenia osób z koronawirusem. Nie planują też wprowadzania poważnych ograniczeń dla przedsiębiorstw.

Indie: Ponad 75 tys. nowych przypadków zakażenia koronawirusem

W ciągu ostatnich 24 godzin w Indiach potwierdzono 75 829 przypadków zakażenia koronawirusem - poinformowało w niedzielę ministerstwo zdrowia tego kraju.

Łącznie w Indiach wykryto dotąd ponad 6,5 mln przypadków infekcji. Według oficjalnych danych przeprowadzono prawie 79 mln testów.

Do niedzieli co najmniej 101 782 osoby zmarły w wyniku Covid-19. Pod względem liczby ofiar śmiertelnych pandemii Indie znajdują się na trzecim miejscu na świecie, po Stanach Zjednoczonych i Brazylii.

W Indiach odnotowuje się najwyższą dobową liczbę nowych przypadków zakażenia koronawirusem na świecie. Kraj ten ma również najwyższą liczbę wyleczonych pacjentów - ponad 5,5 mln.

USA: W dobę przyrost zgonów na Covid-19 o 645

Od wybuchu epidemii na Covid-19 zmarło 209 335 Amerykanów - wynika z najnowszych danych Uniwersytetu Johnsa Hopkinsa w Baltimore. W sobotę liczba ta zwiększyła się o 645.

Poprzednie dobowe bilanse mówiły o 980 i 883 zgonach.

Stany Zjednoczone są krajem z największą liczbą potwierdzonych ofiar śmiertelnych koronawirusa. Na drugim miejscu jest Brazylia (145 388), a na trzecim Indie (100 842).

Najbardziej tragiczny przebieg epidemia miała w stanie Nowy Jork, gdzie zmarło 33 197 osób. Kolejne są Teksas (16 290), New Jersey (16 135) i Kalifornia (16 115).

USA przodują także pod względem wykrytych przypadków SARS-CoV-2. Do soboty potwierdzono ich 7 379 614. W dobę odnotowano przyrost o ok. 48 tys.

Brazylia: Ponad 26 tys. przypadków koronawirusa podczas ostatniej doby

Jak poinformowało w sobotę ministerstwo zdrowia podczas ostatniej doby zarejestrowano w Brazylii 26 310 nowych przypadków koronawirusa i 599 zgonów na Covid-19.

Według danych ministerstwa od 27 września do 3 października łącznie zarejestrowano 162 532 przypadki koronawirusa, to jest o 27 tysięcy mniej niż podczas poprzedniego tygodnia. Liczba przypadków śmiertelnych również uległa w tym czasie (tydzień do tygodnia) zmniejszeniu z 4 874 do 3 982.

Według stanu na sobotę, od początku pandemii odnotowano w Brazylii 4 906 833 przypadków zakażeń i 145 987 zgonów. Ponad 85 proc. zainfekowanych koronawirusem (4 248 574)wyzdrowiało, 512 272 pacjentów jest nadal pod stałą opieką lekarzy. Na 1 mln. ludności przypada 23 350 przypadków zakażeń i 695 zgonów.

Brazylia, w której pierwszy przypadek koronawirusa zarejestrowano 26 lutego 2020 roku, zajmuje trzecie miejsce na świecie po Stanach Zjednoczonych i Indiach, w statystyce zakażeń i drugie , po Stanach Zjednoczonych, w statystyce zgonów.