Jak sprecyzował mołdawski rząd, decyzja o utworzeniu tzw. zielonego korytarza ma związek z drastycznym wzrostem liczby przybywających do Mołdawii ukraińskich uchodźców. Tylko podczas minionego weekendu dotarło około 200 tys. osób uciekających ze swego kraju w związku z rosyjską inwazją.

Według rządu Mołdawii władze Rumunii zobowiązały się do zapewnienia bezpłatnego transportu do swojego kraju uchodźców, a także “w razie potrzeby do uzupełnienia szeregów personelu, aby ułatwić przekraczanie granicy”.