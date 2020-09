Zdaniem ekonomistów Goldman Sachs scenariusz, zakładający Brexit bez osiągnięcia porozumienia "stworzy liczne zagrożenia dla europejskiego przemysłu motoryzacyjnego".

Jak wskazano w czwartkowym komunikacie banku, obejmują one: "cła na samochody, wyższe koszty zaopatrzenia w surowce/komponenty oraz, w mniejszym stopniu bezpośrednio, możliwość wystąpienia rozbieżności regulacyjnych między Zjednoczonym Królestwem a UE".

Przyjmując czarny scenariusz, analitycy GS oszacowali, że w 2021 r. zysk operacyjny przed opodatkowaniem (EBIT) Groupe PSA może być mniejszy o ok. 7 proc.. "Odpowiednio dla Renault byłoby to -6 proc." - prognozują. Z kolei w przypadku BMW i Volkswagena potencjalne straty byłby niższe - ok. 4,5 proc.

"Przy najgorszym możliwym założeniu (powrót do taryf WTO), szacowane straty mogą być zdecydowanie wyższe" - ocenili.

Wielka Brytania opuściła UE 31 stycznia. W okresie przejściowym, obowiązującym do końca 2020 r., strony starają się wynegocjować umowę w sprawie przyszłych relacji.