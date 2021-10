Prawie 200 żołnierzy, w tym 100 kierowców, przechodziło w tym tygodniu przeszkolenie w firmach transportowych, ucząc się jak napełniać cysterny i obsługiwać pompy paliwowe, a pierwsze dostawy realizowane przez wojsko będą miały miejsce w poniedziałek wcześnie rano.

"Wprawdzie sytuacja się stabilizuje, nasze siły zbrojne są tam, aby wypełnić wszelkie krytyczne wakaty i pomóc utrzymać kraj w ruchu wspierając branżę w dostarczaniu paliwa na stacje" - oświadczył minister obrony Ben Wallace.

Brytyjski rząd podtrzymuje zdanie, że paliwa nie zabraknie, jeśli ludzie będą kupować je w normalnych ilościach i mówi, że sytuacja na stacjach benzynowych poprawia się, a więcej paliwa jest obecnie dostarczane niż sprzedawane. Ale przyznaje, że niektóre części kraju są nadal bardziej dotknięte brakami niż inne. Najtrudniejsza sytuacja jest w Londynie oraz w regionach Anglia Południowo-Wschodnia, Anglia Wschodnia i East Midlands.

Ponadto, aby w perspektywie krótkoterminowej złagodzić obecne problemy z zaopatrzeniem, brytyjski rząd ogłosił, że umożliwi natychmiastowe podjęcie pracy w Wielkiej Brytanii - na zasadzie tymczasowej - zagranicznym kierowcom cystern paliwowych i kierowcom w transporcie żywności.

Zgodnie z tym planem do Wielkiej Brytanii natychmiast będzie mogło przyjechać 300 kierowców cystern i pozostać w celu wykonywania pracy do końca marca 2022 r., a 4700 kierowców przewożących żywność będzie mogło przyjechać od końca października i pozostać do końca lutego 2022 r. Do Wielkiej Brytanii będzie mogło od końca października przyjechać także 5500 pracowników sektora drobiarskiego, którzy będą mogli pozostać do 31 grudnia 2021 r.