Jeszcze w połowie lutego z Rosji do fińskiej stolicy pociągiem Allegro przyjeżdżało dziennie ok. 70-80 osób. Obecnie kursujący dwa razy dziennie pociągi są pełne. Przez dobę mogą przewieźć ok. 700 pasażerów.

Trzeci pociąg ma być uruchomiony jeszcze w tym tygodniu – podał we wtorkowym wydaniu dziennik "Ilta-Sanomat". Przed pandemią w rozkładzie były cztery pociągi.

Przy zamkniętej przestrzeni powietrznej nad Rosją i Finlandią dla samolotów z oby krajów, pociąg na trasie Petersburg – Helsinki to dla wielu "główna brama do wydostania się z Rosji" – komentuje z kolei "Helsingin Sanomat". Największy fiński dziennik zwrócił przy tym uwagę, że w związku z wciąż obowiązującymi obostrzeniami epidemicznymi na tej trasie, miejscówkę mogą wykupić jedynie obywatele Rosji i Finlandii. Fińskie Koleje Państwowe (VR) próbują ponownie umożliwić podróż pociągiem także innym – obywatelom UE czy Ukraińcom, ale "decyzja jest w rękach Rosjan".

Pociąg Allegro został uruchomiony w 2010 r., a w pierwszą podróż do Petersburga wybrała się ówczesna prezydent Finlandii Tarja Halonen i Władimir Putin, pełniący wtedy funkcję premiera Federacji Rosyjskiej.

W płd.-wsch. Finlandii skupiającej ruch z regionu Petersburga, ruch na przejściach granicznych wzrósł w ciągu ok. dwóch tygodni o ok. 25 proc (do ponad 3,5 tys. dziennie). Granicę przekracza coraz więcej samochodów osobowych, a "autobusy rejsowe są pełne". Jedna szósta podróżnych to Finowie – przekazała Fińska Agencja Prasowa STT.

Z Helsinek Przemysław Molik (PAP)