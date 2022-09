Według portalu prezydent Rosji Władimir Putin, który sam kiedyś był oficerem KGB w NRD, teraz coraz częściej zleca swoim szpiegom węszenie po stolicy Niemiec.

Berliński Urząd Ochrony Konstytucji ostrzega Senat (rząd regionalny) i parlamentarzystów przed rosyjskimi szpiegami. Odpowiednie pismo zostanie przesłane do administracji Senatu ds. Gospodarki i odpowiedniej komisji parlamentarnej, zapowiedział sekretarz stanu ds. wewnętrznych Torsten Akmann w poniedziałek w Komisji Ochrony Konstytucji.

Jest jasne dlaczego Rosja coraz częściej wysyła szpiegów do Berlina. "Ma to związek bezpośrednio z wojną na Ukrainie. Nie chodzi przede wszystkim o to, jakie decyzje podejmuje lub wypracowuje rząd niemiecki, na przykład w sprawie dostaw broni. Nie, szperacze Putina mają zupełnie inny cel. Rosyjskie służby specjalne są podobno zainteresowane przede wszystkim kompleksowymi informacjami z branży energetycznej, dostaw energii i infrastruktury krytycznej" - pisze "Berliner Kurier".

Akmann wyjaśnił, że pismo ostrzegawcze jest konieczne, ponieważ Urząd Ochrony Konstytucji zakłada, że działania wywiadowcze w tym zakresie wzrosły. Podkreślił, że zwłaszcza branża energetyczna, ale także odpowiednie agencje rządowe i organy parlamentarne, mogą obecnie "mocniej wejść w spektrum celów rosyjskich służb wywiadowczych".

Obawy te nie są bezpodstawne - zauważa portal. Już kilka tygodni po rozpoczęciu ataku na Ukrainę Senat ogłosił, że w ambasadzie Rosji przy Unter den Linden pracowali szpiedzy co najmniej trzech rosyjskich tajnych służb: następcy KGB - FSB, wywiadu zagranicznego SWR, którego agenci udają dyplomatów lub dziennikarzy, oraz wojskowej służby wywiadowczej GRU.

Z Berlina Berenika Lemańczyk