W Kijowie masowe szczepienia ruszyły w Międzynarodowym Centrum Wystawienniczym, a we Lwowie na stadionie Arena Lwiw. Do punktów utworzyły się kolejki chętnych.

Preparat otrzymują osoby, które wcześniej zgłosiły chęć szczepienia przez specjalną aplikację. Centra mają działać tylko w weekendy.

Według planów na stadionie we Lwowie w ten weekend ma być zaszczepionych tysiąc osób. W Kijowie brygady w centrum szczepień mają możliwość podania preparatu 3200 osobom w oba dni - podaje Hromadske Radio. Portal wskazuje, że przed uruchomieniem centrum zadzwoniono do ok. 8 tys. mieszkańców stolicy, którzy zgłosili chęć otrzymania preparatu, ale na szczepienie w ten weekend zgodziło się przyjść niecałe 600 osób.

W niedzielę ma być też otwarte trzecie centrum masowych szczepień na Ukrainie - na stadionie w Odessie.

Tempo szczepień na Ukrainie należy do najniższych w Europie - podkreśla Radio Swoboda. Liczba ludności na kontrolowanym przez rząd w Kijowie terytorium wynosi od 38 do 40 mln. Preparat podano nieco ponad jednemu milionowi mieszkańców Ukrainy. Obie dawki szczepionki przeciwko Covid-19 otrzymało dotychczas ok. 124 tys. osób, co stanowi ok. 0,3 proc. społeczeństwa - zwraca uwagę portal.