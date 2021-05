W Czechach od poniedziałku restauracje i bary ponownie przyjmą klientów w pomieszczeniach lokali gastronomicznych. Już wcześniej otwarto ogródki letnie. Od poniedziałku znów zaczną działać baseny, sauny, kasyna, a także dyskoteki i kluby nocne, w których nie będzie można jednak tańczyć ani puszczać muzyki na żywo. W poniedziałek 24 maja pracę wznowiły hotele, kina i teatry, a do nauki stacjonarnej wrócili wszyscy uczniowie i studenci.

Na Słowacji w połowie maja zniesiono stan wyjątkowy, przestała obowiązywać godzina policyjna i zakaz zgromadzeń. W reżimie sanitarnym działają już wszystkie sklepy i hotele, a restauracje mogą serwować posiłki i napoje na tarasach i w ogródkach. Obowiązuje w nich limit miejsc i konieczność zachowania odległości od innych klientów. Czynne są kina i teatry, ale może w nich przebywać ograniczona ilość widzów.

We Włoszech wszystkie regiony kraju uznane są za żółtą strefę ograniczeń epidemicznych. Działają w nich ogródki gastronomiczne, we wtorek wznowiona zostanie obsługa również wewnątrz lokali. Włosi mogą również bez przeszkód poruszać się po całym kraju. Wielu z nich zamierza wykorzystać dni wolne z okazji przypadającego w środę Święta Republiki do pierwszego od dawna wyjazdu turystycznego. W kraju działają też muzea, kina, teatry. Wciąż obowiązuje godzina policyjna, która trwa od godz. 23 do 5 rano. Od 7 czerwca ma się ona zaczynać o północy, a 21 czerwca powinna zostać całkowicie zniesiona.

W Holandii w poniedziałek nastąpi całkowity powrót do nauczania stacjonarnego w szkołach średnich; już wcześniej wznowiono nauczanie in situ w szkołach podstawowych. 5 czerwca ponownie otwarte zostaną muzea, kina, teatry i wznowiona będzie obsługa klientów wewnątrz barów oraz restauracji. Działają już sklepy i hotele, a lokale gastronomiczne mogą serwować posiłki w ogródkach i na tarasach.

W Belgii kina, teatry i siłownie zostaną ponownie otwarte 9 czerwca. Od tego dnia klienci będą przyjmowani wewnątrz lokali w barach i restauracjach, a nie tylko w ogródkach i na tarasach jak obecnie. W imprezach i spotkaniach będzie mogło uczestniczyć do 200 osób w pomieszczeniach i 400 na świeżym powietrzu. W wypadku nabożeństw limit wynosi 100 osób wewnątrz świątyni i dwa razy tyle na zewnątrz.

We Francji 19 maja otwarto kawiarniane i restauracyjne ogródki. Czynne są wszystkie sklepy, muzea, kina oraz biblioteki, ale obowiązuje w nich limit miejsc. Cały czas obowiązuje godzina policyjna od godz. 19 do 6 rano. Miejsce zamieszkania można opuszczać wówczas tylko z uzasadnionych powodów; trzeba mieć przy sobie samodzielnie wypełnioną deklarację, w które został określony powód oraz itinerarium wyjścia.

W Danii 21 maja ogłoszono niemal całkowite otwarcie kraju. Wciąż nieczynne pozostają jedynie dyskoteki i kluby nocne. Pracujący zdalnie zaczęli również stopniowo wracać do biur.

W Wielkiej Brytanii od 17 maja zaczęło się największe w tym roku luzowanie restrykcji. W Anglii otwarto wnętrza lokali gastronomicznych, muzea, kina, teatry i sale koncertowe. Działalność wznowiły hotele i pensjonaty. Podniesiono również limit mogących się spotykać osób - do sześciu z dwóch gospodarstw domowych w przypadku pomieszczeń zamkniętych i do 30 na zewnątrz.

W Irlandii od 2 czerwca będą mogły działać hotele, a od 7 czerwca ogródki gastronomiczne. Goście będą obsługiwani w środku pubów i restauracji od 5 lipca. 17 maja pracę wznowiły irlandzkie sklepy sprzedające inne niż niezbędne towary, a także placówki usługowe.

Na Węgrzech lokale gastronomiczne, instytucje kultury i miejsca rozrywki otwarto na początku maja. Wszystkie te miejsca są dostępne tylko dla posiadaczy wydanej przez władze karty poświadczającej poddanie się szczepieniu przeciwko Covid-19 lub przejście tej choroby.

W Austrii od 19 maja wznowiły działalność lokale gastronomiczne, hotele i placówki kultury. Mogą z nich korzystać osoby posiadające świadectwo szczepienia lub wyzdrowienia po przejściu Covid-19 albo negatywny wynik testu na obecność koronawirusa.

W Niemczech część krajów związkowych zaczęła już luzować obostrzenia. Od piątku 21 maja w Berlinie czynne są ogródki gastronomiczne, ale mogą w nich zasiąść tylko klienci z negatywnym wynikiem testu lub zaświadczeniem o szczepieniu. Takiego wymogu nie ma w Hamburgu. W Bawarii zasady przyjmowania gości na tarasach i w ogródkach zależą od aktualnej liczby infekcji w regionie.

W Grecji w połowie maja oficjalnie otwarto sezon turystyczny. Czynne są sklepy, restauracje, bary, hotele, muzea i plaże.