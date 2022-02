„Rada rozpatrzy wprowadzenie stanu nadzwyczajnego dziś ok. godz. 17-18 (16-17 w Polsce)” – podał portal, powołując się na deputowanego.

Wcześniej w środę sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego i Obrony (RBNiO) Ukrainy Ołeksij Daniłow poinformował, że rada rekomenduje parlamentowi wprowadzenie stanu nadzwyczajnego. Ma on obowiązywać na terenie całego kraju poza obwodami donieckim i ługańskim, gdzie obowiązuje specjalny reżim prawny.

„Decyzja zapadła. Zgodnie z przepisami Rada Najwyższa powinna tę decyzję zatwierdzić w ciągu 48 godzin” – oznajmił Daniłow na briefingu po posiedzeniu RBNiO.

Jak zaznaczył, w różnych regionach kraju stan nadzwyczajny może się różnić i w zależności od „kwestii i zagrożeń, które mogą się pojawić, będzie wprowadzany w wersji albo bardziej zaostrzonej, albo łagodniejszej”.

Stan nadzwyczajny ma być wprowadzony na 30 dni i może zostać przedłużony.

Później premier Denys Szmyhal zapewniał, że „stan nadzwyczajny nie wpłynie w szczególny sposób na życie ludzi i funkcjonowanie biznesu”.

„Przede wszystkim pozwoli on wojskowym i strukturom ochrony porządku lepiej kontrolować sytuację” – wskazał. Jak podkreślił, chodzi o to, by „wzmocnić bezpieczeństwo we wszystkich regionach i zwiększyć gotowość na wypadek możliwej dalszej agresji”.

Stan wojenny w kraju będzie wprowadzony tylko, jeśli będzie taka konieczność - dodał Daniłow. Jak ocenił, na razie takiej konieczności nie ma, lecz jeśli zaistnieje, władze Ukrainy mogą to zrobić „błyskawicznie”.