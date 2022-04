Ukraiński przywódca przekazał także, że nie ma czasu myśleć o tym, co mówią rosyjscy politycy, powtarzający propagandowe informacje, m.in. o możliwości przejęcia zachodniej Ukrainy przez Polskę.

"Polacy robią wszystko, by Ukraińcy poczuli się w Polsce jak w domu"

Jedynie w domu możemy czuć się "jak w domu", ale Polacy robią wszystko, by Ukraińcy tak właśnie czuli się w Polsce - powiedział w piątek pytany przez PAP prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Chcę podziękować Polsce i polskiemu narodowi za bezprecedensową pomoc niesioną Ukrainie i Ukraińcom - powiedział w odpowiedzi na pytanie PAP ukraiński prezydent podczas zorganizowanego w Kijowie briefingu dla przedstawicieli polskich mediów.

Chcę podziękować szczególnie Andrzejowi Dudzie i jego żonie za to, jak zaangażowali się w pomoc Ukrainie - odpowiedział w piątek na pytanie dziennikarza PAP prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. W ciągu pierwszych dni [wojny - PAP] rozmawiałem z prezydentem Dudą codziennie, więcej niż raz dziennie - powiedział w odpowiedzi na pytanie PAP ukraiński prezydent podczas brifingu zorganizowanego w Kijowie dla przedstawicieli polskich mediów. Te kwestie historyczne, które stwarzały problemy w naszych relacjach, są niczym w porównaniu z tym, jaka teraz łączy nas przyjaźń, zjednoczenie, do którego doprowadziła nienawiść do wspólnego wroga - dodał Zełenski.