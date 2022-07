Deputowany do rady miejskiej Moskwy Aleksiej Gorinow został skazany w piątek na siedem lat kolonii karnej za to, że powiedział, iż na Ukrainie trwa wojna. Oskarżono go o "szerzenie fałszywych informacji" o armii rosyjskiej.

Powodem wszczęcia postępowania była wypowiedź Gorinowa podczas marcowej sesji z udziałem deputowanych, podczas której określił rosyjskie działania na Ukrainie jako wojnę, a nie - jak chce rosyjska propaganda - "specjalną operację wojskową". Wraz z inną urzędniczką Jeleną Kotienoczkiną podkreślili, że na Ukrainie giną dzieci, a Rosja przekształciła się w "państwo faszystowskie". Reklama Wobec urzędniczki również wszczęto postępowanie. Kotienoczkina, która przebywa za granicą, została aresztowana w trybie zaocznym. Na sali sądowej 60-letni Gorinow miał ze sobą kartkę z napisem: "potrzebna wam jeszcze ta wojna?" (https://tinyurl.com/5n85exrv). To pierwszy wyrok z artykułu dotyczącego rozpowszechniania "fałszywych informacji" o armii, w wyniku którego skazany trafi do więzienia. Wcześniej - jak podaje rosyjska redakcja BBC - oskarżonych z tego artykułu skazano na grzywny i pozbawienie wolności w zawieszeniu. ndz/ akl/