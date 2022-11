Rakiety, które Rosja planuje kupić od Iranu, prawdopodobnie zostaną rozmieszczone na północ od Ukrainy – podaje portal Ukrainska Prawda, powołując się na Ihnata.

„Będziemy wykorzystywać wszystkie środki obrony przed tymi rakietami. Prawdopodobnie zostaną one skierowane na północ od Ukrainy, skąd będą mogły zagrozić całej Ukrainy” – powiedział rzecznik Sił Powietrznych Ukrainy na briefingu.

Zauważył on, że takie rakiety „teoretycznie można zestrzelić, ale jest bardzo ciężko zrobić to tymi zasobami, które posiada Ukraina”. „Ukraina posiada zasoby obrony powietrznej, ale nie przeciwrakietowej” – podkreślił.

Nieoficjalne informacje o tym, że Rosja zamierza pozyskać od Iranu rakiety balistyczne, pojawiły się już kilka tygodni temu.

We wtorek CNN powiadomiła, że „Iran przygotowuje się do wysłania do Rosji około 1000 dodatkowych jednostek uzbrojenia, w tym rakiety balistyczne ziemia-ziemia krótkiego zasięgu oraz kolejne drony bojowe”.

Źródłem tej informacji są anonimowi przedstawiciele państwa zachodniego, które „uważnie monitoruje irański program zbrojeniowy”. Z kolei wywiad wojskowy Ukrainy podał we wtorek, że na początku listopada Iran ma wysłać do Rosji kolejną partię ponad 200 dronów bojowych do wykorzystania w wojnie przeciwko Ukrainie.