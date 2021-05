W ramach kontraktu z UE firma zobowiązała się do dostarczenia 300 milionów dawek do końca czerwca, z czego 70 milionów miało trafić do państw członkowskich do końca stycznia.

Powołując się na problemy produkcyjne i ograniczenia eksportowe, AstraZeneca w marcu oświadczyła, że dostarczy do UE tylko 100 milionów dawek do końca czerwca. Do końca marca dostarczyła łącznie 30 mln dawek.

Szczepionka została zatwierdzona do użytku w UE pod koniec stycznia.

Jak wskazuje Reuters, UE chce otrzymać jak najwięcej dawek z zakontraktowanych 300 milionów, ale jako kolejny znak utraty zaufania do AstraZeneca zdecydowała się już nie korzystać z opcji w ramach kontraktu na 100 milionów dodatkowych dawek.

W niedzielę komisarz UE ds. Przemysłu Thierry Breton powiedział, że Komisja również nie planuje negocjować nowego kontraktu z firmą.

Z nieoficjalnych informacji agencji wynika, ze Komisja Europejska ma rozpocząć we wtorek drugą sprawę sądową przeciwko firmie w związku z opóźnionymi dostawami.

Opóźnienia w dostawach, które przyczyniły się do opóźnień w kampanii szczepień w UE, zmusiły Komisję Europejską do pozwania anglo-szwedzkiego producenta pod koniec kwietnia przed belgijskim sądem.