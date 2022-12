"Dyrektywa Rady, która ma zostać formalnie przyjęta przez Radę w drodze procedury pisemnej, zawiera wspólny zbiór przepisów dotyczących sposobu obliczania efektywnej minimalnej stawki podatkowej wynoszącej 15%, tak aby była ona stosowana spójnie i prawidłowo w całej UE" - czytamy w komunikacie.

Proponowane przepisy będą miały zastosowanie do grup przedsiębiorstw wielonarodowych i dużych grup krajowych w UE, których łączne przychody finansowe wynoszą ponad 750 mln euro rocznie. Będą one miały zastosowanie do każdej dużej grupy - zarówno krajowej, jak i wielonarodowej - posiadającej spółkę dominującą lub spółkę zależną z siedzibą w państwie członkowskim UE, podano także.

W przypadku, gdy państwo, w którym siedzibę ma spółka zależna, nie nakłada minimalnej efektywnej stawki, istnieją odpowiednie przepisy umożliwiające państwu członkowskiemu, w którym siedzibę ma spółka dominująca, zastosowanie podatku wyrównawczego.

Projektowana dyrektywa ma zapewnić zapewnia również skuteczne opodatkowanie w sytuacjach, w których spółka dominująca znajduje się w kraju trzecim o niskich stawkach podatkowych, który nie stosuje równoważnych przepisów.

Państwa członkowskie będą miały czas na wdrożenie tych nowych przepisów do 31 grudnia 2023 r.

