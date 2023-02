Prezydent USA Joe Biden odwiedzi Polskę w dniach 20-22 lutego. Podczas wizyty ma spotkać się z prezydentem RP Andrzejem Dudą, odbędzie też spotkanie z liderami Bukaresztańskiej Dziewiątki i wygłosi przemówienie przed rocznicą rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Oznaka bezpieczeństwa

Andrzej Duda był pytany w czwartek w Londynie o oczekiwania wobec zbliżającej się wizyty prezydenta USA Joe Bidena w Polsce. "Myślę, że ona jest bardzo ważna. Dla nas jest ogromnie ważna, bo jest to wizyta u nas. Ta obecność prezydenta na polskiej ziemi, obecność prezydenta w Warszawie to jest także widoczny gołym okiem znak gwarancji bezpieczeństwa ze strony USA dla nas" - mówił prezydent.

Bardzo ważny gest polityczny

Jego zdaniem wizyta Bidena to także bardzo symboliczny znak polityczny. Myślę, że prezydent wygłosi także w Warszawie bardzo ważne wystąpienie, na które czeka duża część świata, o ile nie cały świata. Co pan prezydent dzisiaj powie, w jakimś sensie odpowiadając Władimirowi Putinowi na to co mówi odkąd dokonał napaści na Ukrainę" - mówił Duda.

Jak dodał Polska oczekuje od tej wizyty "przede wszystkim obecności". "Już sama obecność jest bardzo wyraźnym znakiem wzmocnienia i roztoczenia amerykańskiego parasola także nad Polską" - dodał prezydent.

US Army w Polsce

"Będziemy rozmawiali z panem prezydentem o amerykańskiej obecności w Polsce, o wzmocnieniu tej obecności, o współpracy pomiędzy Polską a Stanami Zjednoczonymi. Na pewno chcielibyśmy tę współpracę zacieśniać i umacniać. Będziemy rozmawiali też o postanowieniach zbliżającego się szczytu NATO w Wilnie, co jesteśmy tam w stanie postanowić także jeśli chodzi o relacje NATO - Ukraina" - podkreślił prezydent Duda.

autor: Mateusz Mikowski