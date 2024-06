Wybory do Parlamentu Europejskiego: W Czecha lokale wyborcze zostaną otworzone o godz. 14

W piątek p godz. 14 rozpoczyna się głosowanie w wyborach do Parlamentu Europejskiego w Czechach. Rozciągnięte zostało ono na dwa dni – komisje wyborcze otwarte będą w piątek od godz. 14 do 22 i w sobotę od godz. 8 do godz. 14. Czesi wybiorą 21 eurodeputowanych, tylu co pięć lat temu.