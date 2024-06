Około 65 proc. uczestników sondażu uznaje członkostwo Grecji w UE za pozytywne lub raczej pozytywne. W 2015 roku odsetek takich osób był niższy niż 60 proc. - wskazuje w piątek serwis eKathimerini. Portal podkreśla, że w tamtym okresie relacje między Atenami i Wspólnotą były przedmiotem dyskusji i nieporozumień.

Co dalej z jednością Unii Europejskiej?

Opinie Greków na temat przyszłości UE w najbliższych dziesięciu latach są podzielone. Ok. 37 proc. badanych jest zdania, że w najbliższej przyszłości dojdzie do dezintegracji Wspólnoty i wystąpienia z niej niektórych krajów. Prawie tyle samo Greków (ok. 36 proc.) ocenia, że UE będzie funkcjonować w obecnej formie.

W 2016 roku po referendum w sprawie brexitu połowa badanych uważała, że dojdzie do rozpadu Wspólnoty, a jedynie niecałe 9 proc. ankietowanych odpowiedziało, że Unia będzie działać w dotychczasowym kształcie.

Wybory do Paralmentu Europejskiego

W niedzielę Grecy wybiorą 21 swoich przedstawicieli do PE. Część wyborców oddała już głosy korespondencyjnie.

Z Aten Natalia Dziurdzińska