Spadek PKB w USA wyniesie w tym roku od -2,5 proc. do -2,2 proc. (wobec -4 do -3 proc. oczekiwanych na 2020 r. we wrześniu br.), wynika z centralnej ścieżki projekcji Banku Rezerwy Federalnej (Fed).

Mediana prognoz na 2020 r. wynosi obecnie -2,4% (wobec -3,7% we wrześniowej projekcji). Wzrost prognozowany jest na poziomie odpowiednio: 3,7-5% w 2021 r. (wobec 3,6-4,7% w projekcji wrześniowej), 3-3,5% w 2022 r. (wobec 2,5-3,3% w projekcji wrześniowej) i 2,2-2,7% w 2023 r. (wobec 2,4-3% w projekcji wrześniowej). Mediana prognoz na lata 2021-2023 wynosi odpowiednio: 4,2%, 3,2% i 2,4% (wobec 4%, 3%, 2,5% wobec projekcji wrześniowej.