Jak poinformowało biuro gubernatora projekt przewiduje wykorzystanie stanowych źródeł hydroelektrycznych oraz turbin wiatrowych. Inicjatywa promuje niższe koszty energii, zmniejsza emisję dwutlenku węgla oraz wspiera ożywienie gospodarcze Nowego Jorku.

„Dzisiejsza zapowiedź pokazuje szybki postęp w ramach niedawno rozszerzonych stanowych standardów czystej energii i stanowi postęp w realizacji celu gubernatora Cuomo, jakim jest pozyskiwanie 70 procent energii elektrycznej w stanie ze źródeł odnawialnych do 2030 roku” – podało biuro gubernatora.

Według Cuomo Nowy Jork jest wiodącym w całym kraju inicjatorem działań zmierzających do redukcji zużycia węgla. Będzie to możliwe dzięki wykorzystaniu w większym stopniu energii odnawialnej.

„Doda to impetu naszym wysiłkom na rzecz odbudowy lepszej i silniejszej gospodarki. Nowy Jork był liderem w walce ze zmianami klimatycznymi i wciąż będziemy przykładem tego, jak tę batalię można wygrać" – ocenił gubernator.

Administratorem programu energii odnawialnej tzw. Tier 2 (drugi poziom) jest stanowy Urząd ds. Badań i Rozwoju (NYSERDA). Służyć temu będą nowe projekty z wykorzystaniem źródeł lądowych, morskich oraz energii wiatru.

NYSERDA ogłosił przetarg wśród prywatnych elektrowni wodnych i lądowych generatorów turbin wiatrowych w stanie Nowy Jork, które rozpoczęły działalność komercyjną przed 1 stycznia 2015 roku. Poszukuje ofert gwarantujących osiągnięcie najniższych możliwie kosztów energii odnawialnej dla mieszkańców stanu.

„Wiodący program gubernatora Cuomo jest najprężniejszą w kraju inicjatywą dotyczącą klimatu i czystej energii, dążącą do uporządkowanego i sprawiedliwego przejścia na czystą energię, co stworzy miejsca pracy i wesprze zieloną gospodarkę, gdy stan Nowy Jork wychodzi z pandemii COVID-19” – stwierdziło biuro gubernatora dodając, że celem do 2040 roku jest energia z zerową emisją zanieczyszczeń i osiągnięcie w gospodarce neutralności pod względem emisji dwutlenku węgla.

Zgodnie z planem ponad 4 miliardy dolarów zostanie zainwestowanych w 91 projektów energii odnawialnej na wielką skalę oraz utworzenie w tym sektorze ponad 150 000 miejsc pracy. Przewiduje się, że do 2035 roku 9 000 megawatów będzie pochodzić z turbin napędzanych wiatrem morskim i nastąpi 1800-procentowy wzrost w sektorze rozproszonej energetyki słonecznej od 2011 roku.