Do wymiany ognia na północy Luizjany doszło późnym wieczorem czasu miejscowego. Strzały padły w korku na drodze.

Nie wiadomo, w jakim stanie znajdują się postrzeleni. Media donoszą, że jedna osoba została trafiona w głowę.

Strzelanina w Shreveport wstrząsnęła Ameryką, gdyż była trzecią w ciągu 24 godzin.

Wcześniej w niedzielę trzy osoby zmarły od kul w Austin w Teksasie. Policja zidentyfikowała domniemanego sprawcę - to 41-letni Stephen Nicholas Broderick, były zastępca szeryfa hrabstwa Travis. Mężczyzna został w poniedziałek aresztowany.

Oprócz tego trzy osoby zginęły, a dwie zostały ranne w niedzielnej wymianie ognia w barze w hrabstwie Kenosha w stanie Wisconsin na północ od Chicago.

W ostatnich tygodniach w Stanach Zjednoczonych regularnie dochodzi do strzelanin z ofiarami śmiertelnymi. W czwartek wieczorem osiem osób zostało zastrzelonych w magazynie firmy kurierskiej FedEx w Indianapolis. W USA podnoszą się apele do prezydenta Joe Bidena oraz Kongresu o nałożenie ograniczeń na prawo do posiadania broni.