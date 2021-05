"Jestem całkowicie przekonany, że spotkanie Bidena i Putina, jeśli do niego dojdzie, będzie w interesie Ukrainy. Co więcej, otrzymaliśmy zapewnienie od naszych amerykańskich partnerów, że nie będą o niczym decydować w sprawie Ukrainy bez uwzględnienia naszych interesów. To jest to, co dzisiaj wyraźnie usłyszałem od sekretarza stanu Antony'ego Blinkena podczas spotkania" - powiedział Kułeba agencji Interfax-Ukraina.

Ocenił, że "USA odegrały ważną rolę w powstrzymywaniu rosyjskiej eskalacji u ukraińskich granic poprzez prowadzenie z nią ostrzegawczego dialogu i zastosowanie sankcji".

"Oczekujemy, że ta linia będzie utrzymana i że Rosja dokładnie usłyszy od USA, że jakakolwiek próba dalszej agresji albo brak chęci rozwiązania deokupacji przez nią ukraińskich terytoriów będzie prowadzić do zwiększenia nacisku na Rosję" - dodał Kułeba, odpowiadając na pytanie, czego może oczekiwać Ukraina od planowanego spotkania Bidena z Putinem.

Oprócz Kułeby Blinken spotkał się w czwartek w Kijowie m.in. z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim i premierem Denysem Szmyhalem.