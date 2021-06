Prezydent USA ma ogłosić tę informację w tym tygodniu przed szczytem państw G7 w Londynie - napisał dziennik "Washington Post". Biden przyleciał do Londynu w środę wieczorem. Szczyt G7 rozpoczyna się w piątek i potrwa do niedzieli.

Doradca prezydenta USA ds. bezpieczeństwa narodowego Jake Sullivan powiedział w środę dziennikarzom, że Biden zaangażował się w dzielenie się szczepionkami, gdyż "leży to w interesie zdrowia publicznego i strategicznych interesów USA". Ma to na celu pokazanie, że "kraje demokratyczne są w stanie najlepiej dostarczać rozwiązania dla ludzi na całym świecie" - dodał.

COVAX to program mający zagwarantować dostęp do szczepionek krajom rozwijającym się, kierowany wspólnie przez Gavi - Sojusz na rzecz Szczepionek i Szczepień, Koalicję na rzecz innowacji dotyczących gotowości na wypadek wystąpienia epidemii (CEPI) oraz Światową Organizację Zdrowia (WHO).