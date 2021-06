Putin zapowiedział dwustronne konsultacje w sprawie dalszego losu układu Nowy START

Prezydent USA Joe Biden podjął odpowiedzialną decyzję o przedłużeniu układu Nowy START na dalsze pięć lat, teraz pytanie jest, co dalej - oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin. Zapowiedział, że rozpoczną się teraz w tej sprawie dwustronne konsultacje.

Putin: rozmowy z Bidenem były konstruktywne

Rozmowy z prezydentem USA Joe Bidenem były konstruktywne - ocenił w środę rosyjski przywódca Władimir Putin; jak opisywał, nie odczuwano podczas rozmów "żadnej wrogości". Rosja i USA są nastawione na rozwiązywanie problemów - relacjonował.

Putin mówił o tym na konferencji prasowej po szczycie w Genewie.

Putin: Rosja przekazuje USA informacje na temat cyberataków

Rosja przekazuje USA informacje w odpowiedzi na zapytania Waszyngtonu na temat cyberataków, a sama nie otrzymuje odpowiedzi - powiedział w środę prezydent Władimir Putin na konferencji prasowej w Genewie po rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem.

Putin oświadczył, że według źródeł amerykańskich największa liczba cyberataków na świecie pochodzi z USA.

Trzeba odrzucić wszelkie insynuacje, a na poziomie ekspertów "usiąść i pracować" - dodał Putin. Jak relacjonował, "w zasadzie porozumieliśmy się w tej sprawie; Rosja jest do tego gotowa".

Putin o Nawalnym: on świadomie łamał prawo

Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany w środę o Aleksieja Nawalnego, oświadczył, że opozycjonista świadomie łamał prawo. "Ten pan wyjechał za granicę na leczenie", ignorował wezwania i wiedząc, że jest poszukiwany powrócił do kraju - oznajmił.

Putin mówił o tym na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem. Rosyjski prezydent nie wymieniał nazwiska Nawalnego.

Putin o fundacji Nawalnego : ta organizacja wzywała do zamieszek

Prezydent Rosji Władimir Putin, pytany o działalność Fundacji Walki z Korupcją (FBK), założonej przez opozycjonistę Aleksieja Nawealnego, oświadczył, że chodzi o organizację, która publicznie wzywała do zamieszek, dawała instrukcje, jak sporządzać "koktajle Mołotowa" i angażowała nieletnich do swych działań.

Putin oznajmił, że w USA dochodzi ostatnio do "pogromów". Nie chcemy, by to odbywało się na naszym terytorium i zrobimy wszystko, by do tego nie dopuścić - zapowiedział.

Putin o słowach Bidena, który nazwał go "zabójcą": zadowoliły mnie jego wyjaśnienia

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że po wypowiedzi prezydenta USA Joe Bidena, który nazwał go "zabójcą" Biden rozmawiał z nim telefonicznie i wyjaśnienia, które złożył w tej rozmowie były zadowalające.

Biden "zadzwonił do mnie", a jego wyjaśnienia "zadowoliły mnie" - oświadczył Putin, pytany o wypowiedź Bidena przez dziennikarzy na konferencji prasowej po szczycie w Genewie.

Putin zauważył także, że na ulicach Stanów Zjednoczonych "codziennie ktoś jest zabijany".

Putin: Rosja i USA powinny współpracować w Arktyce

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że USA i Rosja powinny współpracować w Arktyce i łączyć tam wysiłki. Putin zapewnił, że przedsięwzięcia Rosji prowadzone w Arktyce nie są niczym nowym w porównaniu z aktywnością z czasów ZSRR.

Na konferencji prasowej po rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem w Genewie Putin zadeklarował, że Rosja jest gotowa do współpracy z innymi krajami w kwestii Północnej Drogi Morskiej (rosyjska nazwa Przejścia Północno-Wschodniego) w Arktyce.

Putin o członkostwie Ukrainy w NATO: nie ma o czym dyskutować

Prezydent Rosji Władimir Putin potwierdził, że podczas środowych rozmów z przywódcą USA Joe Bidenem w Genewie poruszono temat wstąpienia Ukrainy do NATO, jednak - jak dodał - "nie ma o czym dyskutować".

Putin zastrzegł, że jedynie pobieżnie poruszono ten temat.

Putin: Biden nie zaprosił mnie w gości, ja też nie proponowałem

Prezydent Biden nie zapraszał mnie w gości i ja też nie złożyłem takiej propozycji - powiedział w środę przywódca Rosji Władimir Putin pytany, czy amerykański lider na szczycie w Genewie zaprosił go do złożenia wizyty w Stanach Zjednoczonych.

Putin nazwał Bidena człowiekiem "doświadczonym" i "konstruktywnym".

Putin: amerykańskie media działające w Rosji nie przestrzegają prawa

Prezydent Rosji Władimir Putin powiedział w środę, że media amerykańskie działające w Rosji nie w pełni przestrzegają prawa. Przyznał, że na szczycie w Genewie prezydent USA Joe Biden poruszył kwestię Radia Swoboda, które w Rosji uznano za "zagranicznego agenta".

Putin podkreślił jednak, że Amerykanie wcześniej uznali za "zagranicznych agentów" media rosyjskie działające w USA, w tym telewizję RT. Rosja jedynie działała w odpowiedzi - przekonywał.

Wyraził przekonanie, że RT przestrzega przepisów amerykańskich.

Putin: Rosja, inaczej niż USA, nie prowadzi ćwiczeń przy granicach Stanów Zjednoczonych

Rosja nie prowadzi ćwiczeń wojskowych przy granicy Stanów Zjednoczonych, a USA właśnie to robią - oświadczył w środę prezydent Rosji Władimir Putin po rozmowach w Genewie z przywódcą USA Joe Bidenem.

"My prowadzimy ćwiczenia na własnym terytorium" - podkreślił Putin. Rosja - zaznaczył - nie sprowadza swego sprzętu wojskowego i żołnierzy w pobliże granicy państwowej Stanów Zjednoczonych. "Niestety, nasi partnerzy amerykańscy właśnie to teraz robią" - dodał.

Putin: mam wrażenie po rozmowie z Bidenem, że możemy się porozumieć

Prezydent Władimir Putin powiedział, że po środowych rozmowach z przywódcą USA Joe Bidenem na wrażenie, że Rosja i USA mogą się porozumieć w takich kwestiach jak stabilność strategiczna i cyberbezpieczeństwo; rozmowy - podkreślił - były rzeczowe i konkretne.

"Nie ma sensu, by straszyć się wzajemnie, trzeba się spotykać" - mówił także Putin na konferencji prasowej.

Wielokrotnie pytany przez media o relacje USA-Rosja mówił także, że nie ma żadnych złudzeń i takie złudzenia nie są możliwe.

Putin: w sprawie uwięzionych Rosjan i Amerykanów możliwy jest kompromis

W sprawie uwięzionych w Rosji obywateli amerykańskich i Rosjan, znajdujących się w zakładach karnych w USA, możliwy jest kompromis - ocenił w środę prezydent Władimir Putin; potwierdził, że omawiał tę sprawę na szczycie w Genewie z przywódcą USA Joe Bidenem.

Jak zaznaczył, Biden poruszył temat obywateli USA, znajdujących się w więzieniach w Rosji. "Można znaleźć pewien kompromis" - ocenił i dodał, że kwestią tą będą musiały się zająć resorty dyplomacji - MSZ Rosji i Departament Stanu USA.

CNN: Biden i jego doradcy uważnie oglądają na żywo konferencję Putina

Prezydent USA Joe Biden wraz ze swoimi doradcami uważnie oglądają na żywo konferencję prasową prezydenta Rosji Władimira Putina - informuje CNN. Konferencja Putina następuje po pierwszym osobistym spotkaniu Bidena z Putinem w środę w Genewie. Po niej odbędzie się konferencja Bidena.

Biden i jego zespół śledzą konferencję Putina, by przygotować ewentualną natychmiastową reakcję, gdyby wymagała tego któraś z wypowiedzi rosyjskiego przywódcy - powiedział stacji jeden z amerykańskich urzędników.

Możliwość przygotowania odpowiedzi na słowa Putina, była jedną z przyczyn, dla których konferencja Bidena odbędzie się po spotkaniu z dziennikarzami rosyjskiego przywódcy.

Konferencja Putina odbywa się na terenie rezydencji w Genewie

Konferencja prezydenta Rosji Władimira Putina po zakończeniu szczytu z prezydentem USA Joe Bidenem odbywa się w specjalnej strukturze zbudowanej na terenie posiadłości Villa Grange, gdzie trwało spotkanie. Szczyt był nieco krótszy niż planowano.

Do tego samego miejsca ma powrócić Joe Biden, który opuścił teren posiadłości.

Nie wiadomo, o której odbędzie się osobna konferencja prezydenta USA