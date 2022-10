- Nie chodzi o to, żeby zastąpić jedne samochody drugimi samochodami, ale raczej o budowanie systemowych rozwiązań, które pozwalają na zmniejszenie liczby samochodów osobowych na drogach. Bo myślę, że to jest kierunek, który powinien nam towarzyszyć, jeśli chcemy mówić o zrównoważonym transporcie – mówi dr hab. Karolina Brudlak.

- Zmiany na szczeblu rządów powodują, że kolejni ministrowie nie patrzą na to, co już pozytywnego zostało zrobione i nie próbują włączyć do tego swoich działań, tylko starają się zmienić wszystko. I efekt jest taki, że nie mamy spójnej polityki transportowej. Jeśli chodzi o działania w tym zakresie, to już w tej chwili te cele, które zostały postawione, nie są realizowane – dodaje nasza rozmówczyni.

Więcej w materiale wideo