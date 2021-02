Jak wskazał w informacji prasowej resort, infrastruktura zwiększająca bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego powstanie w województwach: śląskim, opolskim, wielkopolskim i podkarpackim.

"Minister Infrastruktury zatwierdził do realizacji pięć programów inwestycji dla zadań zwiększających bezpieczeństwo uczestników ruchu drogowego" - wskazano. Wyjaśniono, że obejmą one budowę: chodników, ścieżek pieszo-rowerowych i rowerowych, zatok autobusowych, montaż oświetlenia i oznakowania, "a także kompleksową rozbudowę istniejącej infrastruktury z zastosowaniem elementów zwiększających bezpieczeństwo". "Łączny koszt nowych inwestycji na drogach krajowych to ok. 267 mln zł" - czytamy.

Na Śląsku zaplanowano budowę ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż drogi krajowej nr 45 w miejscowości Racibórz. "Zadanie obejmuje odcinek drogi krajowej nr 45 o długości 1,4 km w Raciborzu, wzdłuż ul. Kwiatowej" - podano. W ramach inwestycji przewidziano m.in. budowę ciągu pieszo–rowerowego, dwóch nowych zatok autobusowych, chodnika, dwóch sygnalizacji ostrzegawczych z doświetleniem w miejscu wyznaczonych przejść dla pieszych w rejonie zatok, kanalizacji deszczowej. "Zadanie przewidziano do realizacji w 2022 r." - wskazano

Z kolei w woj. opolskim wykonawca ma rozbudować odcinek drogi krajowej nr 46 Dąbrowa - Opole o długości 4,75 km. Zaplanowano budowę ronda, estakady i wiaduktu nad linią PKP, a także dodatkowe jezdnie, ścieżkę rowerową oraz kanał technologiczny. Przewiduje się też przebudowę przepustów i drogi gminnej w Dąbrowie. Ukończenie prac zaplanowano na 2028 r.

Również w woj. opolskim zaplanowano rozbudowę odcinka drogi krajowej nr 46 Niemodlin – Dąbrowa o długości 3,5 km oraz rozbudowę węzła drogowego A4 i DK46. "Wybudowany zostanie wiadukt nad A4, przejścia dla zwierząt, dodatkowe jezdnie i kanał technologiczny" - czytamy. Zakończenie prac zaplanowano na 2028 r.

Inwestycja w Wielkopolsce ma natomiast polegać na budowie "oświetlenia i zasilania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego w obszarze węzła Bralin w ciągu drogi S8". Planuje się również demontaż istniejącego podświetlenia tablic E-1 i E-2 oraz zmianę zasilania znaków aktywnych i kamer w obrębie węzła. Przewiduje się, że inwestycja zostanie zrealizowana w 2021 r.

Natomiast na odcinku drogi krajowej nr 77 w miejscowości Motycze Szlacheckie (woj. podkarpackie) zaplanowano budowę zatoki autobusowej, chodnika o długości 150 m oraz przejścia dla pieszych wraz z dodatkowym oświetleniem i oznakowaniem, a także przebudowę dwóch przepustów drogowych. Inwestycja ma powstać w 2021 r.

