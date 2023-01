Reklama

"Najwyższa frekwencja została odnotowana w przeddzień Wigilii - 23 grudnia z usług PKP Intercity skorzystało blisko 198 tys. pasażerów [...] Koniec grudnia był zwieńczeniem całego, rekordowego 2022 roku. Około 58,9 mln pasażerów, które wybrały się w podróż pociągami PKP Intercity to o 10 mln więcej niż w najlepszym do tej pory 2019 roku, co oznacza wzrost o 20 proc.. Porównując 2022 do 2021 roku, liczba pasażerów zwiększyła się aż o ponad 23 mln (wzrost o około 65 proc.)" - czytamy w komunikacie.

Hitem okazała się oferta Taniej z Bliskimi

Spółka podkreśla, że do rekordowego zainteresowanie kolejowymi podróżami istotnie przyczyniły się nowe oferty biletowe i rozwój kanałów sprzedaży. Hitem 2022 roku okazała się oferta Taniej z Bliskimi, z której skorzystało ponad 4,1 mln pasażerów.

"Nie ma żadnej przesady w stwierdzeniu, że jesteśmy świadkami mody na kolej. W minionym roku rozwinęliśmy nasze oferty biletowe, jak również postawiliśmy na rozszerzenie możliwości kupienia biletów na połączenia naszymi pociągami poprzez nowe kanały sprzedaży, rozpoczynając współpracę z popularnymi platformami. Wszystko po to, aby moda na podróżowanie koleją stała się oczywistością i naturalnym wyborem dla kolejnych podróżnych. A tych, jak pokazują świetne wyniki zanotowane w 2022 roku, stale przybywa" - skomentował członek zarządu Tomasz Gontarz, cytowany w komunikacie.

Pierwsze półrocze funkcjonowania oferty Taniej z Bliskimi (od lipca do końca grudnia 2022 r.) to 1,7 mln sprzedanych biletów. Dzięki nim ponad 4,1 mln podróżnych cieszyło się tańszymi podróżami.

"Nowa oferta przyczyniła się do kontynuacji trendu wzrostowej frekwencji w pociągach: w lipcu pociągami przewoźnika podróżowało blisko 6,5 mln pasażerów. W sierpniu z usług przewoźnika skorzystało jeszcze więcej osób - ponad 6,5 mln. Tym samym sierpień 2022 r. stał się miesiącem z największą frekwencją w historii PKP Intercity. Jesień zaś była czasem ogromnej promocji, zachęcającej do podróży koleją po Polsce. PKP Intercity udostępniło pulę 1,2 mln biletów w cenach promocyjnych w ramach oferty Promo" - przypomniano także.

PKP Intercity to największy w Polsce kolejowy przewoźnik dalekobieżny. W 2022 r. miał ok. 59 mln pasażerów.