Rozbudowa CPK: Obsługa nawet 60 mln pasażerów rocznie

Reklama

Lasek, pytany w czwartek w Studiu PAP o zakładane możliwości rozbudowy CPK, który w obecnym wariancie przewiduje obsługę 34 mln pasażerów roczni,e powiedział, że będzie ona dostosowana do potrzeb, "nawet do 60 mln pasażerów".

"Jest przewidziane nawet dobudowanie trzeciej drogi startowej, w tej chwili w zasadzie nie widzimy takiej potrzeby, ale rezerwa jest. (...) Te 60 mln to oczywiście perspektywa naprawdę wielu, wielu lat do przodu, ale z drugiej strony biznes lotniczy wiąże się z wieloma ryzykami. Dziś nie wiemy, jak będzie wyglądała światowa czy europejska polityka klimatyczna i jak to wpływanie na ruch lotniczy" - powiedział.

Reklama

Zmiany w koncepcji architektonicznej CPK

Pełnomocnik rządu ds. CPK podkreślił, że przygotowana (przez brytyjskie konsorcjum Foster + Partners i Buro Happold - PAP) koncepcja architektoniczna będzie realizowana z "drobnymi poprawkami", które mają na celu dostosowanie projektu do obecnych potrzeb, a także ograniczenie kosztów zarządzania i eksploatacji lotniska. Podkreślił, że inżynierowie ze spółki CPK wraz z projektantem wypracowali zmiany, które nie "zmieniają nic jeśli chodzi o zewnętrzną koncepcję i funkcjonalność budynku" dla użytkowników.

Co dalej z lotniskiem Chopina?

Pytany o to, czy gwarantuje, że CPK powstanie odpowiedział: "oczywiście". Dodał, że gdyby decyzja co do budowy lotniska była negatywna, to zostałoby to wprost zakomunikowane opinii publicznej. Dopytany, czy w takim razie może powiedzieć wprost, że po oddaniu CPK lotnisko Chopina zostanie skasowane wskazał, że dla Okęcia "poszukiwane są dobre rozwiązania".

"Dzisiaj lotnisko Chopina ma zupełnie inną funkcję, jest kluczem do powodzenia lotniska w Baranowie i tak dziś je traktujemy. To potencjał dla przyszłego CPK" - ocenił. (PAP)

Autor: Adrian Kowarzyk