LiveChat Software zwiększył bazę klientów o 321 firm w lutym



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - LiveChat Software miał 23 691 klientów korzystających z płatnej wersji produktu LiveChat według stanu na 1 marca 2018 r. wobec 18 747 rok wcześniej, co oznacza wzrost o 26,4% r/r, podała spółka. W styczniu liczba klientów wzrosła o 321 firm netto, dodano.

"Od początku roku pracujemy z pełnym zaangażowaniem. Przed nami w najbliższym czasie duże zmiany w designie i funkcjonalnościach produktu, które pomogą nam szybciej rozwijać ofertę LiveChata. Cel na najbliższe miesiące pozostaje ten sam - jak najszybsze osiągnięcie 30 000 użytkowników" – powiedział prezes Mariusz Ciepły, cytowany w komunikacie.

W ostatnich miesiącach LiveChat wprowadził na rynek nowe rozwiązania. BotEngine to platforma umożliwiająca stworzenie własnego chatbota osobom bez specjalistycznej wiedzy informatycznej. Chat.io to rozwiązanie typu live chat, którego struktura pozwala na łatwe integracje z bardzo różnymi platformami, podano również.

"Oba te produkty, jak też pozostałe projekty prowadzone obecnie przez spółkę, to testy narzędzi i infrastruktury przygotowywanych z myślą o większej platformie komunikacyjnej. Przygotowywana dokumentacja API, marketplace oraz budowana od dłuższego czasu społeczność klientów i firm skupionych wokół produktu ma w dłuższej perspektywie pozwolić na budowę szerszego wachlarza produktów i usług komunikacyjnych dla biznesu" - czytamy dalej.

Dane dotyczące liczby klientów nie obejmują użytkowników BotEngine i chat.io.

Wrocławska firma jest jednym z największych na świecie dostawców oprogramowania typu "live chat dla biznesu". Spółka zadebiutowała na warszawskiej giełdzie w 2014 r.

(ISBnews)