Kredyt Inkaso chce poprawić wyniki finansowe w r. obr. 2017: 2018



Warszawa, 02.03.2018 (ISBnews) - Kredyt Inkaso chce poprawić wyniki finansowe w roku obrotowym 2017/2018. Spółka bada możliwości zaistnienia na kolejnych rynkach zagranicznych, poinformował członek zarządu i dyrektor finansowy Kredyt Inkaso Bastian Ringhardt.

"Naszą ambicją jest poprawa wyników finansowych w całym roku obrotowym 2017/2018. Zamierzamy rozwijać się organicznie zarówno w oparciu o rynek krajowy, jak i zagraniczne, ze szczególnym uwzględnieniem Rumunii, Rosji, Bułgarii i Chorwacji. Sondujemy również możliwość zaistnienia w kolejnych krajach" - powiedział Ringhardt, cytowany w komunikacie.

Spółka nie wyklucza akwizycji, ale pod warunkiem, że zagwarantuje ona określone efekty synergii, dodał.

Kredyt Inkaso poinformowało dziś, że odnotowało 12,86 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w I-III kw. roku finansowego 2017/2018, tj. od 1 kwietnia do 31 grudnia 2017 r., wobec 5,19 mln zł zysku rok wcześniej. Według niezaudytowanych danych, szacunkowe spłaty z wierzytelności wyniosły w tym czasie 132,9 mln zł, co oznacza wzrost o 32% w skali roku.

Kredyt Inkaso odnotowało 5,5 mln zł skonsolidowanego zysku netto przypisanego akcjonariuszom jednostki dominującej w roku obrotowym 2016/2017 (od 1 kwietnia 2016 r. do 31 marca 2017 r.) wobec 39,94 mln zł zysku rok wcześniej.

Kredyt Inkaso to firma zarządzającą portfelami wierzytelności. Spółka jest notowana na warszawskiej giełdzie od 2007 r.

(ISBnews)