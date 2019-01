Redakcja Quartz, powołując się na Silicon Valley Business Journal wymienia top 10 najcenniejszych jednorożców w 2018 roku. Najbardziej wartościowym startupem jest Juul Lab (o wycenie 38 mld dolarów), producent e-papierosów. DoorDash (4 mld dolarów) zajmuje się dostawą żywności. Snowflake Computing (3,5 mld dolarów) opracowuje technologie do przechowywania danych, zaś Plaid (2,6 mld dolarów) – oprogramowanie fintech. Automation Anywhere (2,6 mld dolarów) pracuje nad oprogramowaniem do automatyzacji biznesu. Roblox (2,4 mld dolarów) rozwija wirtualną rzeczywistość w grach społecznościowych. HashiCorp (z wyceną 1,9 mld dolarów) zajmuje się automatyzacją infrastruktury chmury. Looker (1,6 mld dolarów) analizuje big data. Asana (1,5 mld dolarów) pracuje nad oprogramowaniem produktywności, a Allbirds (1,4 mld dolarów) to firma projektująca przyjazne dla środowiska obuwie. System zarządzania siecią Netskope wyceniany jest na 1,4 mld dolarów. TripActions – firma zarządzająca podróżami – również została wyceniona na 1,4 mld dolarów.

Nie wszystkie startupy, które uzyskały status jednorożca, weszły na giełdę. Renaissance Capital podaje, że w 2018 roku zadebiutowało 190 startupów – najwięcej od 2014 roku. Spośród nich 52 to firmy technologiczne. W tym roku może być ich jeszcze więcej, łącznie z takimi gigantami, jak Uber, Lyft i Palantir.

CBInsights szacuje, że istnieje już ponad 150 startupów wycenionych na co najmniej miliard dolarów w samych Stanach Zjednoczonych, a kolejne 144 – na arenie międzynarodowej. Tymczasem giganci technologiczni wykupują wartościowe mniejsze firmy, jeszcze zanim te zadebiutują na giełdzie – Workday kupił firmę Fintech Adaptive Insights na dwa dni przed jej debiutem, a SAP kupił Qualtrics za 8 miliardów dolarów w gotówce, zaledwie kilka dni przed tym, jak firma weszła na giełdę.

>>> Czytaj też: Dokonał jednego z największych ataków hakerskich w Niemczech. Ma 20 lat i mieszka z rodzicami