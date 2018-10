PGNiG chce podpisać w br. co najmniej jeszcze 1 kontrakt na dostawy gazu LNG



Warszawa, 17.10.2018 (ISBnews) - Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo (PGNiG) planuje do końca roku podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy gazu LNG do Polski, zapowiedział prezes Piotr Woźniak.

"Do końca roku chcemy podpisać co najmniej jeszcze jeden kontrakt na dostawy LNG na podobnych warunkach jak ten, podpisany teraz z firmami z USA. Trwają obecnie negocjacje" - powiedział Woźniak dziennikarzom.

Dodał, że spółka konsekwentnie buduje swój portfel gazowy, tak aby zapewnić dostawy gazu po 2022 r.

"Poza tym poprawiamy także warunki zakupowe z dostawcą gazu LNG z Kataru. Kolejne dostawy będą już na lepszych warunkach" - wskazał prezes.

Wiceprezes ds. handlowych Maciej Woźniak podkreślił, że negocjacje trwają i z tego względu nie może jeszcze potwierdzić, czy będzie to także gaz LNG importowany z USA.

"Do końca roku jest jeszcze 3 miesiące, więc wiem, że przynajmniej jeden z kontraktów na dostawy LNG do Polski podpiszemy jeszcze w tym roku" - dodał.

PGNiG ujawniło dziś z opóźnieniem, że 28 września zawarło, po uzyskaniu wymaganych zgód korporacyjnych, dwie wiążące umowy długoterminowe na dostawy gazu skroplonego (LNG) z firmami z USA - Venture Global Calcasieu Pass, LLC oraz Venture Global Plaquemines LNG, LLC. Każda z umów zakłada zakup przez PGNiG po około 1 mln ton LNG (tj. około 1,35 mld m3 gazu ziemnego po regazyfikacji) rocznie przez 20 lat. Dostawy mogą być przedmiotem dalszego obrotu przez spółkę na międzynarodowych rynkach i realizowane będą w formule free-on-board, oznaczającej odbiór towaru przez kupującego w porcie załadunku.

Prezes Piotr Woźniak powiedział podczas spotkania z dziennikarzami, że PGNiG będzie importować gaz LNG ze Stanów Zjednoczonych o ponad 20% tańszy niż gaz obecnie importowany do Polski z Rosji.

PGNiG jest obecne na warszawskiej giełdzie od 2005 r. Grupa zajmuje się wydobyciem gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju, importem gazu ziemnego do Polski, magazynowaniem gazu w podziemnych magazynach gazu, dystrybucją paliw gazowych, a także zagospodarowaniem złóż gazu ziemnego i ropy naftowej w kraju i za granicą oraz świadczeniem usług geologicznych, geofizycznych i poszukiwawczych w Polsce i za granicą.

(ISBnews)