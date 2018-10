"Z ogromną przyjemnością chcę powiedzieć, że dwa przepiękne polskie miasta Warszawa i Białystok zostaną w końcu połączone drogą ekspresową; 180 km już za moment, za parę dni przejedziemy" - mówił premier Morawiecki, podczas wizytacji odcinka S8 Wyszków - Poręba.

Premier zauważył, że przejazd tego odcinka trasy był do tej pory uciążliwy ze względu na korki. "To zostanie wyeliminowane, te korki znikną" - zaznaczył.

Obecny na konferencji minister infrastruktury Andrzej Adamczyk sprecyzował, że otwarcie do ruchu ostatniego fragmentu trasy S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem powinno nastąpić w najbliższy piątek.

"W najbliższych dniach, mam nadzieję, że w piątek 19 października, dwie jezdnie drogi ekspresowej S8 połączą Warszawę i Białystok. To historyczna chwila. Udostępnienie kierowcom ostatniego, 13-kilometrowego odcinka od Wyszkowa do węzła Poręba, domyka całą wybudowaną drogę ekspresową pomiędzy stolicą Polski a stolicą województwa. To zaś pozwoli połączyć Białystok z siecią dróg szybkiego ruchu w Polsce i Europie" - powiedział Adamczyk.

Z kolei premier dodał, że "podnoszenie standardu życia mieszkańców północnowschodniego Mazowsza i Podlasia polega nie tylko na tym połączeniu S8, ale na tym, żeby do S8 dochodziły coraz to lepsze drogi z otaczających S8 powiatów, gmin".

Zdaniem premiera, żeby "Polakom można było powiedzieć, że podnosimy standard życia do poziomu prawdziwie europejskiego" trzeba obok głównych arterii budować także drogi lokalne, gminne i powiatowe, które "jak krwioobieg doprowadzają" do nich ruch z małych miejscowości.

Premier dodał, iż w realizacji tego celu ma pomóc Fundusz Dróg Samorządowych.

"Ten wielki fundusz, który utworzyliśmy, ok. 6,5 mld zł. Zresztą będziemy go zasilać w kolejnym roku, tak żeby nasze wydatki na drogi lokalne, na remonty dróg były wielokrotnie większe, co najmniej kilkukrotnie większe, a może nawet do 10 razy większe niż w czasach naszych poprzedników. To będzie naprawdę wielki skok cywilizacyjny w poprawie komunikacji dla wszystkich mieszkańców Polski powiatowej, północnego Mazowsza" - mówił. "To jest nasze zobowiązanie na kolejne 3-4 lata" - podkreślił.

Minister Adamczyk wspomniał ponadto o podpisanej umowie na budowę odcinka trasy Via Baltica prowadzącej poprzez Łomżę, Ełk do Suwałk i dalej do granicy. "Na przełomie 2021-2022 roku będzie to początek przejazdu nowoczesną drogą ekspresową" - dodał.

"Łączymy Polskę, łączymy regiony, które nie mogły dysponować bezpiecznymi połączeniami drogowymi. Do niedawna ten podział na Polskę A i B był bardzo widoczny w strukturze komunikacji drogowej. Dzisiaj możemy powiedzieć, że rząd PiS i Zjednoczonej Prawicy łączy regiony realizując politykę zrównoważonego rozwoju" - podkreślił minister infrastruktury.

W środę premier Mateusz Morawiecki oraz minister Andrzej Adamczyk wizytowali powstający odcinek drogi ekspresowej S8 Wyszków - Poręba łączącej Warszawę i Białystok.

Budowa S8 na odcinku Wyszków – Poręba polegała na rozbudowie drogi krajowej nr 8 do parametrów drogi ekspresowej. Gruntownie przebudowano istniejącą jezdnię, a po jej wschodniej stronie dobudowano drugą. Wzdłuż trasy głównej zbudowano również drogi serwisowe. Odcinek ten, podobnie jak sąsiedni fragment od węzła Poręba do obwodnicy Ostrowi Mazowieckiej, ma nawierzchnię z betonu cementowego (w sumie 29 km trasy o nawierzchni betonowej). Na pozostałej części S8 pomiędzy Warszawą a Białymstokiem kierowcy pojadą po nawierzchni bitumicznej.

Resort infrastruktury poinformował w środę, że przez ostatnie trzy lata oddano do użytkowania przeszło 98 km nowo wybudowanych odcinków drogi ekspresowej pomiędzy Warszawą a Białymstokiem o wartości robót przekraczającej 3 mld zł. Razem z wcześniej wybudowanymi fragmentami S8 daje to prawie 180 km bezpiecznego połączenia drogowego pomiędzy oboma miastami – dwie jezdnie, pasy rozdzielające, pasy awaryjne, ogrodzenie zapobiegające wtargnięciu zwierząt, urządzenia ochrony środowiska.(PAP)

Autor: Łukasz Pawłowski, Anna Wysoczańska, Małgorzata Werner-Woś, Mariusz Polit, Aleksander Główczewski