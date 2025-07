Polska elektrownia jądrowa coraz bliżej! Projekt notyfikowany Komisji Europejskiej

Polskie Elektrownie Jądrowe poinformowały, że oficjalnie notyfikowały projekt inwestycyjny pierwszej polskiej elektrowni jądrowej do Komisji Europejskiej. Jest to istotny kamień milowy w całym procesie, jednak na tym wysiłki się nie kończą. Co to jednak dokładnie oznacza i jak bardzo jest to istotne dla polskiej energetyki?