Wzrost sprzedaży detalicznej w październiku 2025 r.

We wtorek Główny Urząd Statystyczny podał, że sprzedaż detaliczna w cenach stałych w październiku 2025 r. wzrosła o 5,4 proc. w ujęciu rocznym, a w ujęciu miesięcznym wzrosła o 6,7 proc. Sprzedaż detaliczna w cenach bieżących w ubiegłym miesiącu wzrosła o 5,5 proc. w ujęciu rocznym.

Reklama

„Dynamika sprzedaży była niższa niż we wrześniu (6,4 proc. r/r) z powodu efektów kalendarzowych i niskiej bazy statystycznej we wrześniu 2024 r. Dane odsezonowane pokazują, że wydatki konsumentów były faktycznie dużo wyższe niż miesiąc wcześniej – wzrost m/m wyniósł +1,9 proc. wobec -0,6 proc. m/m we wrześniu. Sprzedaż dóbr trwałych utrzymała tempo wzrostu zbliżone do 15 proc. r/r (14,8 proc. w październiku, poprzednio 15,5 proc.), natomiast sprzedaż dóbr nietrwałych spowolniła do 3,5 proc. r/r z 4,8 proc.” – napisali ekonomiści Santander Bank Polska w komentarzu do danych GUS.

Zaskakujące i rozczarowujące wyniki sprzedaży

Dodali, że niespodzianką okazała się siła wzrostu sprzedaży samochodów, która powiększyła się o 15,6 proc. w ujęciu rocznym, a rozczarowaniem okazała się sprzedaż odzieży i obuwie, która wzrosła o 9 proc. Zauważyli również, że w październiku zwiększył się wkład żywności i sprzedaży w niewyspecjalizowanych sklepach do ogólnego wzrostu sprzedaży detalicznej w ujęciu rocznym.

Sprzedaż detaliczna a decyzje RPP

„W tym roku dane miesięczne są dość zmienne, często pokazują nagłe zwroty, co skłania nas do ostrożności w interpretacji odczytu za październik jako sygnału generalnego przyspieszenia konsumpcji. Niemniej wydaje się, że w IV kwartale należy oczekiwać ponad 4-proc. rocznego wzrostu realnej sprzedaży detalicznej, biorąc pod uwagę pozytywne nastroje konsumentów i utrzymujący się wzrost ich realnych dochodów. Silna październikowa sprzedaż detaliczna może być uznana za argument dla RPP za wstrzymaniem się z kolejną obniżką w grudniu” – uważają ekonomiści Santander Bank Polska.