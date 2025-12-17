Reklama

W trzecim kwartale 2025 r. w porównaniu z kwartałem sprzed roku godzinowe koszty pracy w strefie euro wzrosły o 3,1 proc. w gospodarce (głównie) niebiznesowej i o 3,3 proc. w gospodarce biznesowej (o 3,3proc. w przemyśle, 4,3 proc. w budownictwie i 3,2 proc. w usługach).

Nieco szybciej praca drożała w całej UE o 3,4 proc. w gospodarce (głównie) niebiznesowej i o 3,8 proc. w gospodarce biznesowej (3,7 proc. w przemyśle, 4,7 proc. w budownictwie i 3,7 proc. w usługach).

Koszty pracy w krajach UE

W trzecim kwartale 2025 r., w porównaniu z analogicznym kwartałem roku poprzedniego, najwyższe wzrosty kosztów pracy godzinowych w całej gospodarce odnotowano w Bułgarii, gdzie praca podrożała o 12,3 proc., przy czym same koszt wynagrodzeń wzrosły o 12,4 proc.. Kolejnym krajem z najwyższym wzrostem była Litwa, gdzie koszty pracy ogółem wzrosły w takim samym wymiarze jak koszty wynagrodzeń (o 9,7 proc.). Następne były: Chorwacja 9,4 proc. ( wynagrodzenia 9,1 proc.) i Węgry 8,7 proc. (wynagrodzenia 8,8 proc.).

W ciągu ostatniego roku najmniej praca podrożała we Francji, gdzie łączne koszty wzrosły o 1,7 proc. podczas gdy koszty wynagrodzeń o 1,3 proc. oraz w Słowenii 1,6 proc. (wynagrodzenia o 1,6 proc.).

Wśród państw członkowskich Wspólnoty znalazł się też jeden kraj, gdzie praca potaniała w ciągu ostatnich 12 miesięcy. W trzecim kwartale 2025 r. na Malcie ogólne koszty pracy i koszty wynagrodzeń spadły o 1,4 proc.

Koszty pracy w Polsce

W Polsce ogólne koszty pracy rosły w tempie 7,8 proc., przy czym koszty wynagrodzeń skoczyły w górę o 7,8 proc., a koszty pozapłacowe wzrosły 7,9 proc.

W Polsce najszybciej (9,3 proc.) rosły koszty pracy w gospodarce pozabiznesowej, przy czym koszty samych wynagrodzeń skoczyły w górę o 9,2 proc.. W pozostałych sektorach wzrosty kształtowały się następująco: w usługach łączy koszt pracy podrożał o 8,3 proc., a wynagrodzeń o 8,2 proc. W sektorze biznesowym koszt wynagrodzeń wzrósł o 7,2 proc., w budownictwie o 6,7 proc. i w przemyśle 5,8 proc.

W porównaniu z poprzednim kwartałem wzrost kosztów pracy w Polsce nieco spowolnił. W drugim kwartale nominalne godzinowe koszty pracy rosły w tempie 9,5 proc. rdr i o 11,9 proc. w III kwartale 2024 roku - podał Eurostat.