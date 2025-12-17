Pytanie do Ministerstwa Finansów

Redakcja forsala skierowała do Ministerstwa Finansów pytanie: „proszę o informację, jakie działania planuje lub już podejmuje Ministerstwo Finansów w celu ustabilizowania perspektywy ratingowej Polski oraz ograniczenia ryzyka jej dalszego pogorszenia?”

Skąd negatywna perspektywa ratingowa

Wydział komunikacji MF w swojej odpowiedzi podkreśla, że: „obecna sytuacja fiskalna w Polsce to efekt decyzji rządu o koniecznych, znaczących inwestycjach w zwiększenie zdolności obronnych Polski, zgodnie z zaleceniami Rady UE, a także konsekwencja trendów w gospodarce.”.

W praktyce oznacza to, że skokowy wzrost wydatków państwa na armię, uzbrojenie i infrastrukturę obronną, bezpośrednio obciążył polski budżet. Jednocześnie na dochody państwa negatywnie wpływa szybsza od zakładanej dezinflacja. MF wskazuje, że inflacja w 2024 r. wyniosła 3,6 proc., wobec 6,6 proc. zapisanych w ustawie budżetowej, a w 2025 r. ma sięgnąć 3,7 proc., przy planowanych 5 proc. Oznacza to wolniejszy nominalny wzrost wpływów podatkowych, a w konsekwencji słabsze dochody budżetu państwa. Resort zwraca też uwagę na zachowania gospodarstw domowych. „Zgodnie z danymi Eurostatu stopa oszczędności gospodarstw domowych w Polsce, w I kwartale br. osiągnęła (poza rokiem covidowym) rekordowe poziomy od blisko 25 lat.”. Wyższe oszczędzanie oznacza słabszą konsumpcję, a więc mniejsze wpływy z podatków dla budżetu.

Deficyt pod kontrolą, ale stopniowo

Ministerstwo Finansów przyznaje, że w przyjętej „Strategii zarządzania długiem sektora finansów publicznych na lata 2026–2029 zaprezentowany został scenariusz, zakładający brak dodatkowych działań konsolidacyjnych”. Jednocześnie zapowiada korektę tej ścieżki: „rząd jednak będzie podejmował działania na rzecz ograniczenia deficytu, czego konsekwencją będzie niższa od zakładanej w Strategii ścieżka długu”.

Polska pozostaje objęta unijną procedurą nadmiernego deficytu (EDP), co oznacza obowiązek regularnego raportowania do Komisji Europejskiej. Jak podkreśla MF

"Polska jako kraj objęty procedurą nadmiernego deficytu musi dwa razy w roku (wiosną i jesienią) raportować Komisji Europejskiej nt. działań podejmowanych dla realizacji, zatwierdzonej przez Radę UE w styczniu br., ścieżki wydatków netto. Ścieżka ta umożliwi stopniowe obniżenie deficytu sektora instytucji rządowych i samorządowych poniżej 3% PKB oraz utrzymanie długu sektora na bezpiecznym poziomie w średnim okresie."

Uszczelnianie podatków i racjonalizacja wydatków

W październiku 2025 r. rząd przyjął dokument opisujący konkretne działania konsolidacyjne o wartości 0,4 proc. PKB, ujęte już w projekcie budżetu na 2026 r. Dodatkowe rozwiązania mają koncentrować się „na usprawnieniu procesów egzekucji administracyjnej” oraz „uszczelnieniu systemu podatkowego w wybranych sektorach gospodarki”.

Jednocześnie MF zapowiada racjonalizację wydatków i zwiększenie ich przejrzystości. Jak wskazuje resort, „w celu realizacji ścieżki ograniczania deficytu, obok działań wzmacniających stronę dochodową, będą także podejmowane działania racjonalizujące wydatki państwa oraz działania zwiększające przejrzystość i efektywność wydatków. Zaliczyć do nich można utworzenie Rady Fiskalnej, która od 2026 r. będzie pełnić rolę niezależnej instytucji fiskalnej oraz zinstytucjonalizowanie przeglądów wydatków, w tym wzmocnienie roli Rady Ministrów”.

Co to oznacza dla obywateli

Dla obywateli zapowiadane działania mogą oznaczać brak gwałtownych, jednorazowych cięć, ale raczej stopniowe „zaciskanie pasa”. Uszczelnienie podatków i skuteczniejsza egzekucja należności zwiększą presję na firmy i osoby zalegające z daninami. Z kolei racjonalizacja wydatków może przełożyć się na wolniejsze tempo wzrostu części programów publicznych.

Z punktu widzenia ratingów kluczowe będzie to, czy Polska zdoła trwale obniżyć deficyt poniżej unijnego progu 3 proc. PKB. Ewentualne obniżenie ratingu oznaczałoby dla państwa wyższe koszty obsługi długu, czyli droższe finansowanie potrzeb pożyczkowych na rynkach międzynarodowych. Pośrednio także presję na budżet i ograniczenie przestrzeni do nowych wydatków publicznych. Jak podkreśla MF, procedura nadmiernego deficytu pozostaje otwarta, a Komisja Europejska ponownie oceni sytuację wiosną przyszłego roku, po publikacji danych za 2025 r.