Ranking najbogatszych rodzin na globie przygotowała agencja Bloomberg. Jak zaznaczyli jego autorzy, w tym roku próg wejścia do tego grona wzrósł o 9,7 mld dolarów. By się w nim znaleźć, rodzina musiała posiadać majątek powyżej 46,4 mld dolarów.

1. Walton – 513,4 mld dolarów majątku

Rodzina budowę swojej potęgi rozpoczęła trzy pokolenia temu, gdy Sam i Helen Walton założyli swój pierwszy sklep w Bentonville w stanie Arkansas. To z niego wyrosła największa obecnie na świecie sieć supermarketów Walmart, licząca ponad 10 750 placówek, obsługujących 270 milionów klientów tygodniowo. Ubiegłoroczne przychody firmy wyniosły około 681 mld dolarów.

Waltonowie posiadają obecnie około 44 proc. udziałów w tej sieci.

2. Al Nahajjan – 335,9 mld dolarów majątku

Rodzina od końca XVIII wieku włada Abu Zabi – jednym z siedmiu emiratów, tworzących Zjednoczone Emiraty Arabskie. Jej przedstawiciel – Muhammad ibn Zajid Al Nahajjan – jest od 2022 r. prezydentem ZEA. Fundamentem rodzinnej fortuny jest sprzedaż ropy naftowej, ale ostatnio inwestuje ona potężne środki w nowe technologie jak AI.

3. Saud – 213,6 mld dolarów majątku

Władcy kolejnej petro-potęgi z Półwyspu Arabskiego. Rządzą Arabią Saudyjską od 1932 r. Udziały w naftowej fortunie ma teraz około 15 tys. członków rodziny panującej. Obecnie rodem i krajem rządzi "żelazną ręką" książę Muhammad ibn Salman.

4. Al Sani – 199,6 mld dolarów majątku

Dynastia Al Sani włada Katarem – półwyspem w Zatoce Perskiej – od połowy XIX wieku. Czerpie zyski ze sprzedaży ropy, a przede wszystkim gazu (kraj posiada trzecie największe rezerwy tego surowca na świecie). Członkowie rodziny piastują wszystkie najważniejsze stanowiska w kraju, a także kontrolują dużą część lokalnej gospodarki.

Warto podkreślić, że w ostatnich latach Katar przekazał setki milionów dolarów na wsparcie palestyńskich terrorystów z Hamasu. Poza tym Katarczycy byli bohaterami wielu głośnych skandali korupcyjnych np. w FIFA czy Parlamencie Europejskim.

5. Hermes – 184,5 mld dolarów majątku

Od pierwszej połowy XIX w., inaczej od sześciu pokoleń, właściciele francuskiego luksusowego domu mody. Obecnie w firmie ma udziały ponad 100 członków rodziny.

6. Koch – 150,5 mld dolarów majątku

Rodzina stawiała pierwsze kroki w biznesie naftowym niemal sto lat temu. Teraz Koch Inc.– zarządzana przez braci Charlesa i Davida – to amerykański gigant przemysłowy, grupujący między innymi firmy naftowe, gazowe, energetyczne czy wytwarzające nawozy sztuczne. Roczny przychód przedsiębiorstwa szacowany jest na około 125 mld dolarów.

7. Mars – 143,4 mld dolarów majątku

Rodzina kontroluje koncern Mars Inc. produkujący znane na całym świecie słodycze – między innymi batony Mars, Snickers i Milky Way – a także karmę dla zwierząt (Whiskas, Pedigree). Firma została założona w 1911 r. przez Franka Marsa – jej pierwszą siedzibą było miasto Tacoma w stanie Waszyngton.

8. Ambani – 105,6 mld dolarów majątku

Rodzina Ambanich posiada konglomerat Reliance Industries z siedzibą w Mumbaju. Jest to obecnie największa prywatna firma Indii. Należą do niej przedsiębiorstwa w branży naftowej, energetycznej, gazowej, telekomunikacyjnej czy medialnej.

68-letni Mukesh Ambani, stojący obecnie u sterów giganta, mieszka w 27-piętrowej rezydencji w Mumbaju, uważanej za jedną z najdroższych na świecie (wartość 4,6 mld dol).

9. Wertheimer – 85,6 mld dolarów majątku

Właściciele luksusowego francuskiego domu mody Chanel, założonego przez słynną projektantkę Coco Chanel. Obecnie bracia Alain i Gerard Wetheimer zarządzają firmą, kontynuując dzieło swojego dziadka, który przejął dom mody w latach 20. XX w.

10. Thompson – 82,1 mld dolarów majątku

Kanadyjska rodzina Thompsonów zaczęła gromadzić fortunę, gdy jej biznesowy protoplasta – Roy – założył w latach 30. XX w. rozgłośnię radiową w stanie Ontario. Teraz w jej rękach znajduje się medialny konglomerat Thompson Reuters, do którego należy jedna z najważniejszych światowych agencji prasowych – Reuters.

11. Johnson – 76 mld dolarów majątku

Właściciele Fidelity Investments, amerykańskiego przedsiębiorstwa świadczącego usługi finansowe.

12. Cargill, MacMillan – 73,9 mld dolarów majątku

Większościowi właściciele koncernu Cargill, jednego z największych na świecie przedsiębiorstw spożywczo-rolnych z siedzibą w USA.

13. Hoffmann, Oeri – 69,4 mld dolarów majątku

Rodzina kontrolująca Roche Holding, szwajcarskiego giganta farmaceutycznego i lidera w produkcji leków onkologicznych.

14. Pritzker – 65,6 mld dolarów majątku

Jedna z najstarszych amerykańskich dynastii biznesowych, właściciele m.in. sieci hoteli Hyatt i licznych aktywów inwestycyjnych.

15. Quandt – 61,3 mld dolarów majątku

Rodzina posiadająca niemal połowę udziałów w BMW, jednym z największych producentów luksusowych samochodów na świecie.

16. Ofer – 60,7 mld dolarów majątku

Izraelska dynastia zbudowana na globalnym imperium żeglugowym, dziś aktywna także w nieruchomościach i energetyce.

17. Larrea Mota Velasco – 58,5 mld dolarów majątku

Właściciele Grupo México, największego koncernu górniczego w kraju i jednego z liderów rynku miedzi.

18. Del Vecchio – 56,2 mld dolarów majątku

Włoska rodzina stojąca za EssilorLuxottica, największym na świecie producentem okularów, znanym m.in. z marki Ray-Ban.

19. Albrechtowie – 55,2 mld dolarów majątku

Spadkobiercy niemieckiego imperium handlowego Aldi, jednej z największych sieci dyskontów na świecie.

20. Ferrero – 54,9 mld dolarów majątku

Włoscy właściciele globalnego koncernu słodyczowego Ferrero, producenta Nutelli, Ferrero Rocher i Kinder.

21. Van Damme, De Spoelberch, De Mevius – 53,8 mld dolarów majątku

Belgijskie rodziny piwowarskie kontrolujące Anheuser-Busch InBev, największy koncern piwny na świecie.

22. Chearavanont – 53,3 mld dolarów majątku

Właściciele tajskiego konglomeratu Charoen Pokphand Group, działającego w sektorze spożywczym, handlowym i telekomunikacyjnym.

23. Olayan – 50 mld dolarów majątku

Rodzina z Arabii Saudyjskiej stojąca za Olayan Group, jednym z największych prywatnych konglomeratów na Bliskim Wschodzie.

24. Duncan – 48 mld dolarów majątku

Spadkobiercy Enterprise Products Partners, jednego z kluczowych graczy infrastruktury energetycznej w USA.

25. Luksic – 46,4 mld dolarów majątku

Najbogatsza rodzina Ameryki Południowej, kontrolująca m.in. chilijski górniczy koncern Antofagasta oraz holding Quinenco.